Meclis, çocukların şiddet ve istismardan korunması için tedbirleri araştıracak

TBMM Genel Kurulunda, "çocukların her türlü şiddet, ihmal ve istismardan korunarak akıl, ruh ve beden sağlıklarının gelişimi için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi" amacıyla araştırma komisyonu kuruldu. Komisyon ilk olarak konuya ilişkin İçişleri ve Aile bakanlıkları başta olmak üzere ilgili bakanlıkları dinleyecek. BTK, RTÜK gibi ilgili devlet birimlerini de çağırarak teknik anlamda neler yapılabileceğine ilişkin sorulara yanıt arayacak. Çocukların korunmasına ve üstün yararına yönelik mevcut politikalar ve stratejilerin incelenerek ailenin, toplumun ve kurumların çocukların korunması üzerindeki etkilerinin değerlendirilecek. Alanında otorite bilim adamları ve üniversite öğretim üyelerine davette bulunacak olan TBMM, çocukların her türlü şiddet, ihmal ve istismardan korunarak akıl, ruh ve beden sağlıklarının gelişimlerini destekleyici tedbirlerin belirlenmesi, mevcut koruma mekanizmalarının güçlendirilmesi için yeni öneriler belirleyecek. İlk etapta üç ay çalışacak olan ve bir ay da uzatma süresi kullanabilecek olan komisyon, Ankara dışında yaşanan vakalara ilişkin incelemeler yapacak. Komisyon seferberlik anlayışla yürütülecek çalışmalar sonrası devlet kurumlarına yol haritası olacak bir rapor hazırlayacak.



EN BÜYÜK GÖREV

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı ve AK Parti Osmaniye Milletvekili Derya Yanık ise Türkiye nüfusunun yüzde 26'sını 22 milyon çocuğun oluşturduğunu; çocukların beden ve ruh sağlıklarını koruyarak güven içinde geleceğe hazırlamanın en büyük görevleri olduklarını söyledi. AK Parti iktidarları boyunca çocukların yüksek yararını gözeterek onların iyiliği ve esenliği için destek mekanizmalarını geliştirdiklerini ve geliştirmeye devam ettiklerini anlatan Yanık, şunları kaydetti:

YAPABİLECEK NE VAR?

"AK Parti 22 yıldır kadın ve çocuklar noktasında yapılabilecek her şeyin hem dünyadaki örnekleri hem de kendi örneklerimizi geliştirerek yaptık, bu konuda asla yüksüneceğimiz bir husus yoktur. Kandil'e çıkarılan çocukları burada konuşamayanlar, kendi parti mensupları tarafından tacize uğrayan çocukları burada konuşamayanlar, AK Parti'nin 22 yıllık birikimine söz edemez. Çocuklara yönelik riskleri öngören ve gerekli adımları atacak mekanizmaları kuruyoruz. 'Çocukların yüksek yararı' ilkesini gözeterek, pek çok alanda devrim niteliğinde uygulamaya imza atsak da bu çalışmaları hiçbir zaman yeterli görmedik. Bugün kurduğumuz komisyon da bu anlamda, 'ihtiyaçların, güncel gelişmelerin ışığında yapılabilecek ne var?' sorusunun peşinde koştuğumuz bir çalışmadır. Yaptığımız hiçbir çalışmayı yeterli görmedik, görmeyeceğiz."



SOSYAL MEDYA RİSKİ



Yanık, sosyal medyanın kontrolsüz kullanımının çocuklar ve aileler üzerinde ciddi bir risk oluşturduğuna işaret ederek "Çocuklarımızı dijital dünyanın risklerinden korumaya çalışırken bu mecraların sorumlu bir şekilde kullanılması da aynı ölçüde hayati öneme sahiptir" diye konuştu.