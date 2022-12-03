Meclis üyesi Emrah, azmiyle hayata tutunuyor! O, dünyada solunum cihazına bağlı olan tek meclis üyesi

Aslen Kars Sarıkamışlı bir ailenin 4 erkek çocuğunun en küçüğü olarak dünyaya gelen Emrah'ın henüz 5 yaşındayken yürümesinde sıkıntılar görülmeye başladı. Kas hastası olduğu ortaya çıkan Emrah 10 yaşına geldiğinde ise yürüme yetisini tamamen kaybetti. Okuluna ara vermek zorunda kalan ancak biran olsun hayata küsmeyen Emrah yaptığı el işleri ürünlerle hayata tutundu. Emrah, yazarak kendisini daha iyi ifade edeceğini düşünüp, 12 yıl önce şiir yazmaya başladı. Savsar, şiirlerini tablolar haline getirip bir sergi açtı. 6 yıl önce ise şiirlerinden ve köşe yazarlarından oluşan kitabını piyasaya çıkardı. Şuanda otobiyografisini yazan Savsar, yakın zamanda bu kitabını da piyasaya çıkartacak.
'DÜNYADA SOLUNUM CİHAZINA BAĞLI TEK MECLİS ÜYESİ'
10 yıldır solunum cihazına bağlı olarak hayatını sürdüren Emrah Savsar bunu yanısıra köşe yazarlığı yapıyor, çeşitli üniversite ve STK'lar tarafından düzenlenen söyleşilere katılıyor. Savsar 2019 yılında ise siyasete adım attı ve AK Parti'den Meram Belediyesi Meclis Üyesi seçildi. Savsar bu anlamda da dünyada solunum cihazına bağlı olupta meclis üyeliği yapan tek kişi olarak dikkatleri üzerine çekiyor. Pandemi döneminde riskli grupta olduğu için evinden çok çıkamayan ve bu süreçte de 3 kez Kovid-19 geçiren Savsar, çalışmalarını evinden sürdürüyor.
DOKTORLAR 'MUCİZE' OLARAK GÖRÜYOR
Hiçbir zaman hayata küsmediğini belirten Emrah Savsar duygularını SABAH'a anlattı. Savsar, "Hep pozitif olmaya çalıştım. Herkes bir gün ölecek ama ben bu korkuyla yaşamadım. Benim hastalığıma sahip kişiler DSÖ verilerine gören 22-24 yaşına kadar hayatta kalabiliyor. Ben 34 yaşındayım ve bu nedenle de doktorlar beni 'mucize' olarak görüyor. Ben hep üretmeye çalıştım ve üretmeye de devam edeceğim.
Hastalık nedeniyle hayata küsmenin ne kendimize ne de bir başkasına hiçbir faydası yok. Defalarca ağır ameliyatlar geçirdim, yoğun bakımlarda yattım, sırtımda iki platin 16 vida var. Ben tek sağ kolumu kullanabiliyorum o bile bana yetebiliyor. Var olan durumu kabullenip bu durumda ne yapabilirim diye düşünmek gerekiyor. Elimden geldiğince engelliler için projeler üretiyorum. Onların hayata tutunması için bir şeyler yapmaya çalışıyorum" dedi.
'EN BÜYÜK DESTEKÇİSİ ANNESİ'
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Külliye de birçok kez ziyaret eden ve Erdoğan tarafından durumu takip edilen Emrah Savsar'ın en büyük destekçisi ise 68 yaşındaki annesi Adile Savsar. Savsar, biran olsun yanından ayrılmayan annesi için şunları söyledi: "Annem benim, dostum, arkadaşım, sırdaşım kısacası her şeyim. Allah ondan razı olsun. Birçok yere beraber gidip her şeyimizi birlikte yapıyoruz. O benim en büyük dayanağım" diye konuştu.