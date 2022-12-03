Meclis üyesi Emrah, azmiyle hayata tutunuyor! O, dünyada solunum cihazına bağlı olan tek meclis üyesi

Hastalık nedeniyle hayata küsmenin ne kendimize ne de bir başkasına hiçbir faydası yok. Defalarca ağır ameliyatlar geçirdim, yoğun bakımlarda yattım, sırtımda iki platin 16 vida var. Ben tek sağ kolumu kullanabiliyorum o bile bana yetebiliyor. Var olan durumu kabullenip bu durumda ne yapabilirim diye düşünmek gerekiyor. Elimden geldiğince engelliler için projeler üretiyorum. Onların hayata tutunması için bir şeyler yapmaya çalışıyorum" dedi.