Meclis üyesine çarpıp kaçan kişi damadı çıktı

HATAY'DA Dörtyol Belediye Meclis Üyesi Hamza Çakır'a kaldırımda çarpıp kaçan kişinin kızıyla boşanma aşamasında olan damadı Fatih Tüzün olduğu ortaya çıktı. Kasten adam yaralama suçundan gözaltına alınan damat tutuklandı. 1 Ağustos'ta akşam saatlerinde işyerinden çıkıp evine giden İyi Partili meclis üyesi Hamza Çakır'a, kaldırımda elektrikli bisikletiyle ilerlerken, otomobil çarptı. Hamza Çakır'a çarpan otomobil başka bir otomobile çarptıktan sonra olay yerinden hızla kaçtı. Kazada yaralanan Çakır, olay yerine çağrılan 112 ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Çakır'ın omurgasında ve sol ayağında kırıklar oluşurken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. Çevredeki işyerlerinin güvenlik kameralarının görüntülerini inceleyen polis önce aracın plakasını tespit etti. Daha sonra sürücüsüne ulaşan polis, sürücüyü gözaltına aldı. Gözaltına alınan sürücü, kazada yaralanan Çakır'ın kızı E.Ç.T.'nin boşanma aşamasında olan 31 yaşındaki damadı Fatih Tüzün çıktı. 4 yıllık evli, 2 çocukları bulunan çiftin boşanma aşamasında oldukları, 1.5 yıldır devam eden boşanma davalarının aile mahkemesinde devam ettiği, bu nedenle de aileler arasında husumet olduğu öğrenildi. Hamza Çakır, hastanede alınan ifadesinde damadı Fatih Tüzün'den şikâyetçi oldu. Fatih Tüzün, 'kasten adam yaralama' suçundan gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Tüzün, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.