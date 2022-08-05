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Giriş Tarihi: 5.8.2022 12:04 Son Güncelleme: 5.8.2022 12:37

Meclis üyesine kaldırımda çarpan kişi damadı çıktı

Hatay’da Dörtyol Belediye Meclis Üyesi Hamza Çakır’a kaldırımda çarpıp kaçan kişinin  kızıyla boşanma aşamasında olan damadı Fatih Tüzün olduğu ortaya çıktı. Kasten adam yaralama suçundan gözaltına alınan damat sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.

YASER ÇAPAROĞLU YASER ÇAPAROĞLU
Meclis üyesine kaldırımda çarpan kişi damadı çıktı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde meydana gelen olayda 1 Ağustos'ta akşam saatlerinde işyerinden çıkıp evine giden İyi Partili meclis üyesi Hamza Çakır'a, kaldırımda elektrikli bisikletiyle ilerlerken, otomobil çarptı. Hamza Çakır'a çarpan otomobil başka bir otomobile çarptıktan sonra olay yerinden hızla kaçtı. Kazada yaralanan Hamza Çakır, olay yerine çağrılan 112 ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Çakır'ın omurgasında ve sol ayağında kırıklar oluşurken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Çevredeki işyerlerinin güvenlik kameralarının görüntülerini inceleyen polis önce aracın plakasını tespit etti. Daha sonra sürücüsüne ulaşan Polis, sürücüyü gözaltına aldı. Gözaltına alınan sürücü kazada yaralanan Hamza Çakır'ın kızı E.Ç.T.'nin boşanma aşamasında olan 31 yaşındaki damadı Fatih Tüzün çıktı.

Yapılan soruşturmada boşanma aşamasında kayınbabası Hamza Çakır ile damadı Fatih Tüzün arasında husumetin başladığı öğrenildi. 4 yıllık evli, 2 çocukları bulunan çiftin boşanma aşamasında oldukları, 1.5 yıldır devam eden boşanma davalarının aile mahkemesinde devam ettiği, bu nedenle de aileler arasında husumet olduğu öğrenildi. Hamza Çankır, hastanede alınan ifadesinde damadı Fatih Tüzün'den şikayetçi oldu. Fatih Tüzün, 'kasten adam yaralama' suçundan gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Tüzün, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Meclis üyesine kaldırımda çarpan kişi damadı çıktı
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