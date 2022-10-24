AK Partili meclis üyesine silahlı saldırı

AK Partili meclis üyesi Recep Ubay sabah saatlerinde iş yerinde silahlı saldırıya uğradı. Edinilen bilgiye göre, Kartepe İlçesi Arslanbey mevkiinde iş yeri olan Recep Ubay, aralarında husumet bulunduğu iddia edilen R.İ. ile iş yerinde sözlü tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine R.İ. yanındaki silahla Ubay'a ateş etti. Bacağına iki kurşun isabet ettiği öğrenilen Recep Ubay kanlar içinde yere yığıldı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan ve Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Recep Ubay'ın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Saldırıyı gerçekleştiren R.İ ise polise teslim olduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.