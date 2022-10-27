Meclis üyesini vuran zanlı tutuklandı!

Kartepe Belediyesi'nin AK Partili Meclis Üyesi olan Recep Ubay, 24 Ekim 2022 günü Arslanbey bölgesinde bulunan iş yerinde silahlı saldırıya uğradı.

Ubay ile aralarında henğüz öğrenilemeyen bir nedenden dolayı husumet bulunan İ.Ö., sabah saatlerinde Ubay'ın iş yerine geldi. Aralarında başlayan sözlü tatışmanın bir anda kavgaya dönüşmesi sonucu İ.Ö. isimli zanlı, üzerinde taşıdığı silahı çıkartarak art arda ateş etti. Ubay, bacağına isabet eden 2 kurşun ile yaralanırken, zanlı İ.Ö. hızla olay yerinden uzaklaştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri, yaralı Ubay'ı hastaneye kaldırdı. Olayı gerçekleştiren zanlı ise bir gün sonra polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Hayati telikesi bulunmayan Ubay'ın hastanede tedavisi devam ederken, adli mercilere sevk edilen İ.Ö. tutuklanarak cezaevine gönderildi.