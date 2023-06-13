Mecliste büyükşehir belediyesine sivrisinek ve ASKİ tepkisi

Başkan Kocaispir, sinekle yetersiz mücadele ve ASKİ'nin kazıp bıraktığı yollar nedeniyle Büyükşehir Belediyesi'ne sert tepki gösterdi.

YİNE SINIFTA KALDI

Gündem dışı söz alan Başkan Kocaispir, sinekle mücadele konusunda, geçen yıl olduğu gibi, bu yıl da büyükşehir belediyesinin sınıfta kaldığını belirterek, "Geçtiğimiz yıl sinekle mücadele konusunda tam zamanında ciddi bir çalışma yapılması gerektiğini vurgulamıştım. Larva döneminde yapılacak titiz bir çalışma ile sorunun çözülebileceğini, bu hususta kendilerine yardımcı olmaya ve sorumluluk üstlenmeye hazır olduğumuzu, ilçe belediyeleri olarak en azından Yüreğir Belediyesi olarak elimizi taşın altına koymak istediğimizi belirtmiştim. Ancak büyükşehir belediyesi, sinekle mücadele konusunda bir adım atmadığı gibi, uyarılarımızı ve iyi niyetli çabamızı da önemsemedi" dedi.

ASKİ YOLLARI ONARMIYOR

ASKİ'nin sokaklarda kazı yapıp zamanında kapatmadığını, bu nedenle vatandaşla karşı karşıya kaldıklarını da vurgulayan Başkan Kocaispir, "ASKİ'nin bedelini peşin aldığı halde kazıp tamir etmediği sokaklardan dolayı hemşehrilerimiz çok rahatsız. Bu konunun muhatabı büyükşehir belediyesi olmasına rağmen vatandaşlarımızın tepkilerini sahada biz göğüslemek zorunda kalıyoruz" diye konuştu.

"YOLLARI YAPAR, BEDELİNİ DE ALIRIZ"

Kocaispir, ASKİ'nin AYKOME kararları kapsamında kazdığı yolların tamiratını çok geç yaptığını vurgulayarak, "Bu işlemin mağduriyet doğurmayacak bir sürede yapılması için defalarca çağrı yaptık ama maalesef ciddiye alınmadık. Elbette hemşerilerimizi, hizmet etmeyi lütuf sananların insafına ve keyfine bırakacak değiliz. Yüreğir Belediyesi olarak, bundan sonra ASKİ'nin kazıp bıraktığı tüm sokakların tamiratını hızlıca biz yapacağız. Daha sonra bunun bedelini yasal yollarla kendilerinden talep edeceğiz. Tabi kimin hizmet edip kimin köstek olduğunu da tüm mahallelerde ev ev, kapı kapı gezip anlatacağız" şeklinde konuştu.