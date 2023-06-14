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Giriş Tarihi: 14.6.2023 10:04

MedArt Hair Clinic “Saç ekiminde bu uyarıları dikkate alın”

MedArt Hair Clinic başhekimi Dr. Tuna Tantan Williams, saç ekimi konusunda önemli açıklamalarda bulundu. Saç ekimi, estetik kaygının yüksek olduğu günümüzde önemli bir operasyon olarak karşımıza çıkıyor. Bu nedenle saç ekiminin uzmanlık gerektiğini ve saç ekim merkezlerinin seçiminde dikkatli olunması gerektiğini vurgulayan Dr. Williams, şunları söyledi: "Saç ekimi işlemi ciddi bir operasyondur ve mutlaka uzman hekimler tarafından yapılmalıdır. Merdiven altı saç ekim merkezlerinden kaçınılmalı ve işlemi yaptıracak kişinin uzmanlığına ve sterilizasyon şartlarının uygun olduğu merkezlere dikkat edilmelidir."

MedArt Hair Clinic “Saç ekiminde bu uyarıları dikkate alın”

Saç ekimi yaptırmaya karar veren kişilerin dikkat etmesi gereken noktalara da değinen Dr. Williams, saç ekimi öncesinde yapılması gerekenler konusunda şu bilgileri verdi: "Saç ekimi öncesinde sağlıklı bir sonuç almak için tüm prosedür hakkında bilgi edinmek önemlidir. Saç ekiminde etkili olan faktörler arasında greft kalitesi, dökülme durumu, donör alan yoğunluğu, yaş, beslenme alışkanlığı, alkol ve sigara gibi etkenler bulunmaktadır. Bu nedenle saç ekimi öncesi, kişinin ihtiyacının doğru belirlenmesi ve anlaşılır bir şekilde açıklanması gerekmektedir."

Saç ekimi operasyonu öncesinde dikkat edilmesi gereken noktaları da açıklayan Dr. Williams "Operasyondan bir hafta önce sigara ve alkol tüketimini azaltmak ya da bırakmak önemlidir. Ayrıca kahve, kafein içeren içecekler ve yeşil çay tüketiminden kaçınılmalıdır. Kronik veya akut hastalıklar nedeniyle kullanılan ilaçlar hakkında hekimlere bilgi verilmelidir. Operasyondan bir ay öncesinde pıhtılaşmayı önleyen ilaçlar ve multivitaminler kullanmayı bırakılmalıdır. Saç ve kafa derisine ilaç veya losyon sürülmemeli ve saç şekillendirici ürünler kullanılmamalıdır. Operasyona gelmeden önce hafif bir öğün alınmalı ve rahat giyilebilecek kıyafetler tercih edilmelidir. Ayrıca operasyondan sonra araç kullanmaktan kaçınılmalı ve uzun bir yolculuk yapılacaksa yanınızda bir refakatçi bulundurulmalıdır." Şeklinde konuştu.

MedArt Hair Clinic başhekimi Dr. Tuna Tantan Williams'ın saç ekimi konusundaki açıklamaları, saç ekimi yapmayı düşünen bireyler için önemli bir rehber niteliği taşıyor. Saç ekimi işleminin sağlıklı ve başarılı bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için uzman hekimler ve uygun merkezlerle çalışılması gerekiyor.


"ilandır"

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MedArt Hair Clinic “Saç ekiminde bu uyarıları dikkate alın”
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