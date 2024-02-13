Haberler Yaşam Haberleri Medeniyetler korosu afetzedelere konser verdi
Giriş Tarihi: 14.2.2024

Medeniyetler korosu afetzedelere konser verdi

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Medeniyetler korosu afetzedelere konser verdi
Kahramanmaraş merkezli depremlerde 7 üyesini kaybeden 'Antakya Medeniyetler Korosu', asrın felaketinin kendileriyle birlikte vurduğu Diyarbakır'da konser verdi. Diyarbakır Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi'nde "İnsanların kalbine dokunan en kolay şey müziktir" sloganıyla sahne alan koro, Türkçe, Kürtçe, Arapça, Ermenice ve Zazaca şarkılar seslendirdi. Konserde, voleybol müsabakaları için geldikleri Adıyaman'da yıkılan İsias Otel'de hayatını kaybeden Kıbrıslı öğrencilerin sinevizyonda ekrana getirilen fotoğrafları eşliğinde Magusa Limanı'nı seslendirirken, duygusal anlar yaşandı.
ARKADAŞINA GÖNDER
Medeniyetler korosu afetzedelere konser verdi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA