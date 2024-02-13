Medeniyetler korosu afetzedelere konser verdi

Kahramanmaraş merkezli depremlerde 7 üyesini kaybeden 'Antakya Medeniyetler Korosu', asrın felaketinin kendileriyle birlikte vurduğu Diyarbakır'da konser verdi. Diyarbakır Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi'nde "İnsanların kalbine dokunan en kolay şey müziktir" sloganıyla sahne alan koro, Türkçe, Kürtçe, Arapça, Ermenice ve Zazaca şarkılar seslendirdi. Konserde, voleybol müsabakaları için geldikleri Adıyaman'da yıkılan İsias Otel'de hayatını kaybeden Kıbrıslı öğrencilerin sinevizyonda ekrana getirilen fotoğrafları eşliğinde Magusa Limanı'nı seslendirirken, duygusal anlar yaşandı.