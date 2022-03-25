Medine Seyis’in katilinin cezası belli oldu!

Zanlı Taşkın'ın tesadüfen karşılaştıklarını söylese de olay günü Seyis'i takip ederek okul yakınlarında karşısına çıktığını ve kaçmaya çalışmasına rağmen bıçaklayıp "tasarlayarak kasten öldürme" suçunu işlediğini kaydederek, tanık beyanları, kamera inceleme tutanakları, kriminal inceleme raporları ve adli tıp raporu göz önüne alındığında sanığa "ağırlaştırılmış müebbet hapis" cezası verilmesini talep etti.

Taşkın ise, evden kimseyi öldürmek amacıyla çıkmadığını ve öldürme kastının bulunmadığını ileri sürdü. Mahkeme heyeti ise, katil zanlısını 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Heyet ayrıca, sanığın çelişkili beyanları, maktulü takip etmesi ve duruşmadaki tutumları nedenleriyle haksız tahrik indirimi uygulanmamasına da karar verdi.