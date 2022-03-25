Medine Seyis’in katilinin cezası belli oldu!

Trabzon'un Ortahisar ilçesine bağlı 1 No'lu Erdoğdu Mahallesinde bulunan 24 Şubat Ortaokulu'nun bahçesinde 43 yaşındaki eski sevgilisi Medine Seyis'i 28 yerinden bıçaklayarak ölümüne neden olan 39 yaşındaki Bülent Taşkın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
Bafra T Tipi Kapalı Cezaevinde tutuklu bulunan katil zanlısı Bülent Taşkın, Trabzon 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşmada Medine Seyis'in yakınları ile sanık avukatı hazır bulundu.
Zanlı Taşkın'ın tesadüfen karşılaştıklarını söylese de olay günü Seyis'i takip ederek okul yakınlarında karşısına çıktığını ve kaçmaya çalışmasına rağmen bıçaklayıp "tasarlayarak kasten öldürme" suçunu işlediğini kaydederek, tanık beyanları, kamera inceleme tutanakları, kriminal inceleme raporları ve adli tıp raporu göz önüne alındığında sanığa "ağırlaştırılmış müebbet hapis" cezası verilmesini talep etti.
Taşkın ise, evden kimseyi öldürmek amacıyla çıkmadığını ve öldürme kastının bulunmadığını ileri sürdü. Mahkeme heyeti ise, katil zanlısını 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Heyet ayrıca, sanığın çelişkili beyanları, maktulü takip etmesi ve duruşmadaki tutumları nedenleriyle haksız tahrik indirimi uygulanmamasına da karar verdi.