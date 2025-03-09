Medine’nin düğün hayali magandaya takıldı

Aksaray'da geçen Cuma gecesi, Samet Şahin'in (23) kullandığı otomobil, Ankara kara yolunun 15. kilometresinde önünde giden ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 66 DC 611 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan araç bariyerlere çarparak hurdaya döndü. Kazada araç sürücüsü ile yanında bulunan Medine Şahin (20) ve Arif Şahin (20) ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde, Medine Şahin'in hayatını kaybettiğini tespit etti. Yaralı kuzenleri ise hastanede tedavi altına alındı. Medine Şahin'in bu yaz için düğün planları yaptığı öğrenildi. Jandarma ekipleri bir fabrikaya ait olduğu belirlenen otomobili kimin kullandığını belirlemek ve yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor. Medine Şahin ise dün toprağa verildi.