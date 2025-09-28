Medusa Mozaiği’nin önünde sanat rüzgârı

Burdur'un Gölhisar ilçesindeki Kibyra Antik Kenti, tarihin sessiz taşları arasında büyüleyici bir akşam yaşattı. Burdur Valiliği'nin koordinasyonu ve Antalya Olgunlaşma Enstitüsü'nün katkılarıyla gerçekleşen etkinlikte, kadim çeyiz kültürümüz ve el nakışları göz kamaştırdı; İbecik ve alaca dokumalar, her bir ilmeğiyle geçmişten gelen hikâyeleri fısıldadı. Bu görkemli mekânda, ünlü Piyanist Anjelika Akbar'ın parmaklarından dökülen notalar, izleyicilerin coşkulu alkışlarıyla birleşerek adeta zamanın ötesine uzanan bir müzik şölenine dönüştü."Antalya Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Emine Erkal, "Burdur'a ait 41 geleneksel kıyafeti defilede sunduk, 1800'ler sonu gelinliğiyle geçmişi bugüne taşıdık; bu gururu yaşamak tarifsiz." dedi. Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan ise "Bugün tarih ve sanat bir araya geldi. Alanımız sınırlı olsa da gönlümüz herkese açık" sözleriyle etkinliğe dair duygularını paylaştı.