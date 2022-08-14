Haberler Yaşam Haberleri Meg: Derinlerdeki Dehşet filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Meg: Derinlerdeki Dehşet filmi bu akşam televizyon ekranlarında!
Giriş Tarihi: 14.8.2022 16:44

Meg: Derinlerdeki Dehşet filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Meg: Derinlerdeki Dehşet filmi bu akşam televizyon ekranlarında!

Meg: Derinlerdeki Dehşet filmi konusu, oyuncuları gibi birçok detayla gündemdeki yerini aldı. Katil köpek balığı filmlerini hatırlatan macera filmi aksiyon dolu sahneleriyle de ilgi görüyor. Okyanustaki mücadeleye tanık eden film, sualtı çekimleriyle heyecan yaratıyor. Yapımla ilgili olarak "Meg: Derinlerdeki Dehşet filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte Meg: Derinlerdeki Dehşet filmine dair merak edilen detaylar...

Meg: Derinlerdeki Dehşet filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Meg: Derinlerdeki Dehşet filmi bu akşam televizyon ekranlarında!

Yönetmenliğini Jon Turteltaub'ın yaptığı Meg: Derinlerdeki Dehşet filmi gerek konusu gerekse oyuncuları ile bu akşam izleyenlerinin gündemine geliyor. Başrollerinde Jason Statham, Bingbing Li ve Rainn Wilson gibi ünlü aktörlerin bulunduğu yapım başarılı grafik ve efektleriyle seyirciyi ekran başına kilitleyeceğe benziyor. Peki, Meg: Derinlerdeki Dehşet filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Meg: Derinlerdeki Dehşet ne zaman ve kaç yılında vizyona girdi? İşte yapıma dair merak edilen detaylar...

MEG: DERİNLERDEKİ DEHŞET FİLMİ KONUSU

Meg: Derinlerdeki Dehşet, tarih öncesinden kalma bir canavarı durdurmaya çalışan Jonas Taylor'ın hikayesini anlatıyor. Uluslararası bir deniz altı gözlem programının parçası olan derin deniz sualtısı, soyunun çoktan tükenmiş olduğu düşünülen büyük bir yaratık tarafından saldırıya uğrar. Hasar gören denizaltı, mürettebatı içeride kapana kısılmış bir halde, Pasifik Okyanusu'nun en derin yerinde durmaktadır.

Vizyoner Çin okyanus bilimcisi, kızı Suyin'in gönülsüzlüğüne rağmen, mürettebatı kurtarması için uzman derin deniz kurtarma dalgıcı Jonas Taylor'ı tutar. Taylor sualtının çevresinde süzülen bu canavarla daha önce de karşılaşmıştır; tarih öncesinden kalan ve iki buçuk milyar yıl önce soyunun tükendiği zannedilen, 23 metrelik bir Megalodon. Taylor aşağıda sıkışıp kalmış herkesi kurtarmak için kendi hayatını riske atmalı, korkularıyla yüzleşmeli ve dünyanın en tehlikeli yırtıcısının karşısına çıkmalıdır...

MEG: DERİNLERDEKİ DEHŞET OYUNCULARI

Jason Statham

Bingbing Li

Cliff Curtis

Rainn Wilson

Ruby Rose

Winston Chao

Page Kennedy

Jessica McNamee

Ólafur Darri Ólafsson

Robert Taylor

Sophia Shuya Cai

Masi Oka

Filmin ana çekimleri 13 Ekim 2016'da West Auckland, Yeni Zelanda'da başladı. Çekimler 4 Ocak 2017'de Çin'in Hainan'ın Sanya şehrinde sona erdi.

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Meg: Derinlerdeki Dehşet filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Meg: Derinlerdeki Dehşet filmi bu akşam televizyon ekranlarında!
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