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Giriş Tarihi: 25.4.2023 11:50 Son Güncelleme: 25.4.2023 13:11

Mega projenin açılışı için önemli davet

Ankara – Kırıkkale – Sivas Yüksek Hızlı Tren seferleri başlıyor. İlk seferin yolcuları ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli. Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, ilk sefer yolcularını karşılamak için Kırıkkalelileri Yüksek Hızlı Tren Garına davet etti.

HAKAN GÖKKAYA HAKAN GÖKKAYA
Mega projenin açılışı için önemli davet

Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, "Türkiye'nin Mega Projeleri" arasında yer alan Ankara - Kırıkkale - Sivas Hızlı Tren Hattı'nın açılacak olmasının şehirde büyük heyecan yarattığını söyledi. Başkan Saygılı, Ankara ile Sivas arasındaki mesafenin ve sürenin kısalacağını her iki şehrin ortasında bulunan Kırıkkale'nin de bu seferlerden fazlasıyla faydalanacağını söyledi.

TOPLAM MALİYETİ 10 MİLYAR

Güzergâh boyunca Elmadağ, Kırıkkale, Yerköy, Yozgat, Sorgun, Akdağmadeni, Yıldızeli ve Sivas olmak üzere toplamda 8 durağı olan Yüksek Hızlı Tren Hattının toplam maliyeti 10 Milyar lirayı bulduğunu söyleyen Başkan Saygılı, Yüksek Hızlı Tren Hattının, faaliyete geçmesiyle birlikte eğitim, turizm ve sanayi alanında da Kırıkkale'ye çok büyük katma değer sağlanacağını söyledi.

KIRIKKALE EKONOMİSİ CANLANACAK

Heyecanla bekledikleri hızlı tren hattının hayata geçecek olmasının mutluluklarını yaşadıklarını söyleyen Belediye Başkanı Mehmet Saygılı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından 26 Nisan 2023 tarihinde ilk defa Ankara'dan Sivas'a yolculuk olacak ve bu tren ile Cumhurbaşkanımız Kırıkkale'mize gelecek. Kırıkkale – Ankara arası süre kısacak, ayrıca doğuya gidecek vatandaşlarımızın da aktarma noktası olacak. Kırıkkale ekonomisi canlanacak, emeklerinden dolayı başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum.

OTOBÜSLERİMİZ ÜCRETSİZ

Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, ilk seferin gerçekleşeceği Yüksek Hızlı Tren için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile birlikte Ankara'dan hareket edecek olan sefer ile Kırıkkale'ye geleceğini söyleyerek, Kırıkkale'ye kazandırılan devasa eserden dolayı Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı karşılamaya tüm Kırıkkalelileri davet etti. Başkan Saygılı 26 Nisan günü saat 09:00'dan itibaren Belediye Şehir İçi otobüslerin ücretsiz seferler yapacağını duyurdu.

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Mega projenin açılışı için önemli davet
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