Megakentte inanılmaz cinayet: “Beni nasıl tanımazsınız” diyerek yanlışlıkla yanındakini vurdu!

"BENİ NASIL TANIMAZSINIZ, TANIYACAKSINIZ" DİYEREK SALDIRDI

Yol ortasında yaşanan tartışma sırasında Veysel E., Cenk Y. ile Zafer Ö. isimli şahıslara, "parkta bekleyin bizi geliyoruz" diyerek aracına binip bölgeden ayrıldı. Kendini "Arap Veysi" olarak tanıtan Veysel E., parka yanında Fatih Sarıtaş, Enes D., Hasan Basri A., Emir Doğancan G. ve Mehmet A. isimli şahıslarla birlikte geldi. Yolda tartıştığı şahıslara, "Siz beni nasıl tanımazsınız, beni tanıyacaksınız" diyen "Arap Veysi" lakaplı Veysel E., Cenk Y. ve Zafer Ö.'ye saldırdı.