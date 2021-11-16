Megakentte torbacılara operasyon: Çok sayıda gözaltı var!

Operasyon sırasında, gecekonduda yaşayan kişinin yakınları olay yerine gelerek polise sorular sordu. Bir kişi polise seslenerek, "Ne oldu ağabey? Burada, gecekonduda yaşayanlar ağabeyim olur. Ses duyunca bir şey oldu zannettim" dedi.

Operasyon sonucu gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.