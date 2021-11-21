Megakentte vaka artışı

Türkiye’de haftalık Kovid-19 vaka yoğunluğu tablosu açıklandı. İstanbul’daki vaka artışı dikkat çekti. Ankara ve İzmir’de az da olsa düşüş var. Ordu vaka yoğunluğunun en çok olduğu, Tunceli ise bir haftada en çok artış görülen kent oldu
Türkiye geneli 100 bin kişiye düşen haftalık vaka sayıları açıklandı. Vaka sayısının en çok olduğu iller Ordu (499,87), Osmaniye (481,26), Karabük (477,39), Tunceli (414,65), Yalova (444,12) olurken en az olduğu iller ise Şırnak (11,72), Van (16,27), Mardin (16,61), Muş (17,76) ve Hakkâri (27,81) oldu. 3 büyükşehir içinde en fazla vaka sayısı İstanbul'da (308,22) görülürken Ankara'da (241,38), İzmir'de ise (68,74) olarak kaydedildi. Geçen haftaki vaka sayıları İstanbul'da (307,40), Ankara'da (287,04), İzmir'de (69,61) olarak kayıtlara girmişti. Buna göre 3 büyükşehirde geçen haftaya kıyasla İstanbul'da dikkat çekici bir şekilde artarken Ankara ve İzmir'de ise düştü. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "6-12 Kasım arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz: Tunceli, Osmaniye, Çanakkale, Kırklareli, Balıkesir, Bilecik, Hatay, Tekirdağ, Adana, Bartın" ifadelerini kullandı.