‘Mehdiyim’ diyerek köylüsünü öldürmüştü! Şoke eden ifade: Şeytanları sürekli beni kesiyordu

"MAKTULÜN ŞEYTANLARI SÜREKLİ BENİ KESİYORDU"



Zonguldak 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada taraf avukatları ve Murat Cura'nın yakınları hazır bulunurken, Erdoğan Kösepınar mahkemeye SEGBİS aracılığıyla cezaevinden katıldı. Kösepınar'ın avukatı Adli Tıp Kurumu raporuna itiraz ederek, "Önceki yılarda Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi'nden alınan raporlarda 'organik olmayan psikoz' tanısı konmuş. Psikoz teşhisi ceza ehliyetine engeldir" dedi. Söz alan Kösepınar ise, "Psikolojik tedavi gördüm. Maktulün şeytanları sürekli beni kesiyordu. O yüzden onu öldürmek zorunda kaldım" diye konuştu.

CEZAİ EHLİYETİ TAM

Mütalaasını açıklayan savcı, sanık ve maktulün 27 yıl önce Almanya'daki Mevlana Camii tekkesinden tanıştıklarını, tekke şeyhinin ölümünün ardından Kösepınar'ın diğer müritlere mehdi olduğunu söylediği, ancak maktulün müritleri etkileyerek Kösepınar'ın tekkeden dışlanmasına sebep olduğunu söyledi. Savcı, maktulün şeytan olduğuna ve öldürülmesi gerektiğine Kösepınar'ın kendisini inandırdığı, plandan yaklaşık 6 ay önce öldürme kastıyla maktulün evine gittiğini ancak evde bulamaması sebebiyle öldüremediğini, 6 ay sonra tekrar gittiğinde maktule tabancayla ateş ederek öldürdüğünü belirtti. Adli Tıp Kurumu raporunda Kösepınar'da akıl hastalığı veya zeka geriliğinin saptanmadığını, işlediği fiilin hukuki sonuçlarının farkında olduğunun belirtildiğini ifade eden savcı, 'Tasarlayarak kasten öldürme' suçundan Kösepınar'ın ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını istedi.