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Giriş Tarihi: 22.12.2022

Mehmed Akif, Esenler’de anılıyor

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Mehmed Akif, Esenler’de anılıyor
Esenler Belediyesi, milli mücadeleye katkısı, edebi kişiliği ve düşünceleriyle bir dönemin fikir dünyasına yön veren İstiklal Marşımızın yazarı, milli şair Mehmed Âkif'i doğumunun 150. yılında sempozyumla anıyor. "Mehmet Akif Ersoy'u Anma Haftası" boyunca 16 lisede 17 oturum gerçekleşecek. "İstiklâl'den İstikbâl'e" başlıklı sempozyumun açılış oturumu, Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi'nde yapıldı. Kültür ve Turizm eski Bakanı Prof. Dr. Nabi Avcı'nın başkanlık oturuma Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, Esenler Kaymakamı Adil Karataş, Esenler Milli Eğitim Müdürü M. Nurettin Aras ile çok sayıda öğretmen ve öğrenci katıldı. Bu oturumda Esmanur Karataş, "Mehmed Âkif'in 'Asım'ın Nesli' Tasavvuru", Zeynep Cansu Tekin, "Mehmed Âkif'in Coğrafi Muhayyilesi", Ceyda Bertan "Mehmed Âkif'in Medeniyet Mefkûresi" ve Miraç Tunç ise "Mehmed Âkif'in Milli Refleksi" başlıklı bildirilerini sundu. M. Tevfik Göksu, Akif'in herkes için bir okul olduğunu kaydederek "Büyük bir öğretmen, milleti istiklal için mücadeleye çağırmış bir mücahittir" dedi.

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Mehmed Akif, Esenler’de anılıyor
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