Mehmed Fetihler Sultanı bu akşam var mı yok mu, neden yok? TRT 1 yayın akışı 25 Kasım 2025

Giriş Tarihi: 25.11.2025 16:42

TRT 1 ekranlarında Salı akşamlarının adresi Mehmed Fetihler Sultanı bu akşam var mı yok mu, neden yok gibi sorularla takip ediliyor. Dizinin yayın saatinde ekran başına geçen televizyon izleyicisi dizinin 60. bölüm fragmanının bu hafta yayımlanmaması nedeniyle araştırmalarına hız kazandırdı. Peki; 25 Kasım 2025 Salı TRT 1 yayın akışı ve Mehmed Fetihler Sultanı yeni bölüm ne zaman, bugün var mı?

Mehmed: Fetihler Sultanı dizisi, her Salı akşamı izleyicisiyle buluşuyor. Ancak 25 Kasım 2025 Salı günü, TRT 1 ekranları için yoğun bir program söz konusu. Temsilcimiz Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki kritik maçı Galatasaray - Union Saint-Gilloise karşılaşması, normalde dizinin yayınlandığı saatte yayında olacak. Bu durum üzerine, izleyiciler Mehmed Fetihler Sultanı bu akşam var mı yok mu araştırıyor.

MEHMED FETİHLER SULTANI BU AKŞAM VAR MI YOK MU?

Her salı saat 20.00'de başlayan Mehmed Fetihler Sultanı yeni bölüm bu akşam yayın akışında beklendiği saatte görülmedi. Akışta 22.45'te yer alan dizinin yayınlanıp yayınlanmayacağına dair resmi bir açıklama bulunmasa da beklenen 60. bölümün fragmanı henüz izleyiciler ile buluşmadı.

Bu durum dizinin bu hafta tekrar veya özel bölümüyle ekranlara geleceği yönündeki iddiayı destekliyor.

MEHMED FETİHLER SULTANI NEDEN YOK?

UEFA Şampiyonlar Ligi 5. hafta karşılaşması olan Galatasaray - Union Saint-Gilloise maçı bu akşam 20.45'te başlayacak ve TRT 1 ekranlarından canlı yayımlanacak. Dizinin yeni bölüm saatinde Galatasaray'ın maçı ekranlarda olacak.

MEHMED FETİHLER SULTANI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Dizi bu akşam tekrar veya özel bölümüyle ekranlara gelirse yeni bölüm gelecek hafta yani 2 Aralık tarihinde bekleniyor.

TRT 1 YAYIN AKIŞI - 25 KASIM 2025

05.38 İstiklal Marşı

05.40 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

06.30 Kalk Gidelim

09.20 Adını Sen Koy

10.30 Alişan İle Hayata Gülümse

13.15 Seksenler

14.40 Kasaba Doktoru

17.45 Lingo Türkiye

19.00 Ana Haber

19.55 İddiaların Aksine

20.00 Maç Önü

20.45 Galatasaray-Union SG | UEFA Şampiyonlar Ligi Grup Maçları

22.45 Mehmed: Fetihler Sultanı

01.25 Cennetin Çocukları

03.55 Seksenler

04.25 Lingo Türkiye

