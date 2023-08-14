Mehmet Akif Ersoy Evi Müzesi Nerede? Mehmet Akif Ersoy Evi Müzesi’ne Nasıl Gidilir ve Giriş Ücreti Ne Kadar?

Milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy´un hayatında son günlerini burada kalarak geçirdiği ve Mehmet Akif Kitaplığı, Belgesel Odası, Şiir Odası ve Sergi Salonu olmak üzere dört bölümden oluşan Mehmet Akif Ersoy Evi Müzesi, şairimiz için oluşturulan bir anıt niteliği taşır. Müzeye dönüştürülen bu iki katli ahşap yapı, zamanında Taceddin Dergâhı olmaktayken, savaş yıllarında Mehmet Akif´e tahsis edilmiştir. Yapı 1949´da müze eve dönüştürülmüş olup sonradan tekrar onarılmıştır. Günümüzde ise hala ziyaretçi çeken Mehmet Akif Ersoy Evi Müzesi giriş ücreti ve müzekart geçiyor mu merak edilmektedir.

Mehmet Akif Ersoy Evi Müzesi Nerede?

Mehmet Akif Ersoy, İstanbul'un işgalinden sonra aldığı davet üzerine millî mücadeleye katılmak için Ankara´ya geldiğinde uzun süre bu evde konaklayıp ömrünün son yıllarını da bu evde geçirmiştir. Mehmet Akif´i çok seven bir imam onu karşılamış ve şehirde kiralık ev bulmak çok zor olduğu için kendisine o dönemde külliyede bulunan bu yapıyı tahsis etmiştir. Günümüzde ise bu ev, müzeye dönüştürülmüş Ankara evidir ve konumu başkent Ankara'nın Altındağ ilçesinde bulunan Hacettepe Üniversitesi Merkez Kampüsü'nün sınırları içindedir. Bu evin yakınlarında da yine tarihi zenginlikleri açısından görülmeye değer birçok müze bulunmaktadır.

Mehmet Akif Ersoy Evi Müzesi'ne Nasıl Gidilir?

Ankara'nın merkezi ilçelerinden Altındağ sınırları içerisinde ve Hacettepe Merkez Kampüsü´nde bulunan bu müzeye toplu taşıma araçlarından otobüs, dolmuş veya metro kullanarak rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Hususi araçları ile gitmek isteyen ziyaretçiler için ilçe içinde pek çok tabela konumlandırılmıştır.

Mehmet Akif Ersoy Evi Müzesi´ne en yakın toplu taşıma durakları Hacettepe, Numune Hastanesi, Denizciler, Çocuk Meclisi, Tacettin Dergâhı isimli duraklardır. Müzenin bulunduğu konuma M2 metrosu veya hafif raylı A1 taşımaları kullanılarak ulaşılabilir. 367, 279, 375 numaralı otobüsler kullanılarak da müzenin bulunduğu konuma ulaşılabilir.

Mehmet Akif Ersoy Müze Evi Giriş Ücreti Ne Kadar?

Pazartesi günleri hariç haftanın her günü 10.00-17.00 saatleri arasında ziyaretçilerini bekleyen müzenin girişi ücretsizdir.