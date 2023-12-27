Mehmet Akif Ersoy vefatının 87. yıldönümünde kabri başında anıldı

İstiklal Marşının yazarı ve Vatan şairi Mehmet Akif Ersoy'un vefatının 87.yılında Edirnekapı şehitliğindeki kabri başında tören düzenlendi. Törene İstanbul Valisi Davut Gül, 3. Kolordu Komutanı Korgeneral Sezai Öztürk, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, Mehmet Akif Ersoy'un torunu Selma Argon, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi öğrencileri ve yöneticileri ile çok sayıda öğrenci katıldı.

Vatan şairi Mehmet Akif Ersoy'un Edirnekapı Şehitliğindeki mezarı başında önce bir dakikalık saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşı ile anma töreni gerçekleştirildi.Törende daha sonra Kur'an-ı Kerim okundu. Program İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy ve tüm şehitler için yapılan dualar ile devam etti.

SELMA ARGON, "GENÇLERİN DEDEMİ İYİ ANLAMASI GEÇMİŞİ BİLMEDEN GELECEĞİN İNŞAA EDİLEMEYECEĞİNİ BİLMELERİ LAZIM"

Vatan şairi Mehmet Akif Ersoy'un torunu Selma Argon dedesinin yıldönümü töreninde yaptığı konuşmada, "Dedemin vefatının 87. 150.doğum yılı. Duygularımı ifade etmek son derece zor . Sözün bittiği yerdeyim. Benim tek isteğim gençlerin dedemi iyi anlaması geçmişi öğrenip geleceklerini ona göre planlamaları gerekir. Cumhurbaşkanımızda çok güzel bir törenle dedemi andı. Gözel sözler söyledi. Dedemin zamanında bu vatanın nasıl özgürlüğüne kavuştuğunu ve gençlere emanet edildiğinin anlaşılması lazım. Ölümü göze alarak vatanı için en doğru olanının yapıldığının anlaşılması lazım. Dedem için anne ve babasının topraklarından Buhara ve İpek'ten getirilen topraklarla ve Türki Cumhuriyetlerinde Mehmet Akif Ersoy yılı ilan edilmesinden dolayı büyük mutluluk duydum. Geçmiş bilinmeden gelecek inşaa edilmez. Gençlerimizin de bunu çok iyi anlaması gerekir" dedi.