Mehmet Akif Ersoy’u anma yılı dolayısıyla etkinlikler düzenlendi!

Pamukkale Üniversitesi Honaz Meslek Yüksekokulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2021 yılının Mehmet Akif ve İstiklal Marşı Yılı olarak kutlanmasına ilişkin yayınladığı genelge kapsamında anma etkinlikleri düzenliyor.

Geçtiğimiz günlerde "Belgelerin Dilinden Mehmet Akif" konulu konferans düzenleyen üniversite, Honaz Belediyesi tarafından tahsis edilen Afşinbey Mahallesindeki alanda fidan dikimi etkinliği ve "Mehmet Akif Ersoy ve İstiklal Marşı Temalı Plastik Sanatlar Sergisi"nin açılışını gerçekleştirdi. Düzenlenen fidan dikim etkinliğine, Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek, Honaz Meslek Yüksekokulu Müdürü Doçent Doktor Hülya Kabakçı Karadeniz, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Etkinlik çerçevesinde yüzlerce fidanı toprakla buluşturan çok sayıda katılımcı daha sonra fidanlara can suyunu vererek dikimi tamamladı.



Mehmet Akif ve İstiklal Marşı Yılı kutlamaları kapsamında diğer bir etkinlik ise Honaz Meslek Yüksekokulu binasında "Mehmet Akif Ersoy ve İstiklal Marşı Temalı Plastik Sanatlar Sergisi" oldu. Sergi, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Serginin açılışında konuşan Honaz MYO Müdürü Hülya Kabakçı Karadeniz, "Mehmet Akif Ersoy ve İstiklal Marşı Yılı kutlamaları kapsamında bu haftayı etkinliklere ayırdık. İlk olarak Honaz ilçe merkezinde fidan dikimi gerçekleştirdik. İkinci etkinliğimizde de Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Feryal Beykal Orhun koordinatörlüğünde Mehmet Akif Ersoy ve İstiklal Marşı Temalı Plastik Sanatlar Sergisi'nin açılışını okulumuzda gerçekleştirdik ve hafta boyunca sergimiz açık kalacak." dedi.



Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından öğrencilerin eserleri katılımcılar ve öğrenciler tarafından ziyaret edildi. Büyük beğeni toplayan sergi açılışının ardından Okul Müdürü Hülya Kabakçı Karadeniz tarafından Doçent Doktor Feryal Beykal Orhun ve Doçent Doktor Serdal Yerli'ye çiçek ve şilt takdim edildi. Düzenlenen kokteyl ile program sona erdi.