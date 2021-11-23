Mehmet Ali dede aile tarafından aranıyor

Adana'da 81 yaşındaki Mehmet Ali Yıldız, namaz kılmak için çıktığı evine bir daha dönmedi. 5 gündür kayıp olan Alzheimer hastası yaşlı adam ailesi tarafından her yerde aranıyor. Babasının Türkçeyi çok iyi konuşamadığını ve kulağının çok iyi duymadığını aktaran Adnan Yıldız, "Babamın cebinde bizlerle ilgili telefon numaraları ve adres mevcut. İyi bir sonuç alacağız diye düşünüyoruz. Bir umut bekliyoruz" dedi. Mehmet Ali Yıldız'ın gelini Sevgi Yıldız ise kayınbabasından gelecek mutlu haberi beklediğini söyleyerek, "Günlerdir arıyoruz ama bir ipucu yok. Ciğerimiz parçalanıyor. Kendisini de pek ifade edemiyor. Kim gördüyse bize lütfen yardımcı olsun" şeklinde konuştu.

NAMAZ KILMAK İÇİN EVDEN ÇIKTI

Çocuklarıyla birlikte merkez Seyhan ilçesi Oba Mahallesi'nde birlikte yaşayan 81 yaşındaki Mehmet Ali Yıldız, geçtiğimiz Cuma günü ikindi namazını kılmak için evden çıktı. Aradan 1 saat geçmesine rağmen evine dönmeyen yaşlı adamın ailesi durumdan şüphelenerek Mehmet Ali Yıldız'ı aramaya başladı. Mehmet Ali Yıldız'dan bir daha haber alamayan aile; polis merkezine giderek kayıp başvurusunda bulundu.

"BİR UMUT BEKLİYORUZ"

Babalarından bir daha haber alamayan Yıldız ailesi, bir taraftan bastırdıkları afişlerle diğer taraftan da sosyal medya üzerinden Mehmet Ali Yıldız'ı aramaya devam ediyor. Babasını her yerde aradıklarını söyleyen Adnan Yıldız, "Babam evden çıktıktan sonra camiye gider. Alzheimer hastalığının da başlangıcı var. Akşam 5-6'dan sonra biz kaybolduğunu fark ettik. Bizde elimizdeki imkanlarla aramaya başladık. 5. güne giriyoruz ve herhangi bir haber yok. Başvurmadığımız hiçbir yer kalmadı. Bir umut bekliyoruz" diye konuştu.

"CİĞERİMİZ PARÇALANIYOR"

Babasının Türkçeyi çok iyi konuşamadığını ve kulağının çok iyi duymadığını aktaran Yıldız, "Babamın cebinde bizlerle ilgili telefon numaraları ve adres mevcut. İyi bir sonuç alacağız diye düşünüyoruz. Sosyal medya üzerinden görenler bize dönüş yapıyor, gördüğümüz her ihbara koşuyoruz. Aile bireylerinin hepsi arama yapıyor" dedi. Mehmet Ali Yıldız'ın gelini Sevgi Yıldız ise kayınbabasından gelecek mutlu haberi beklediğini söyleyerek, "Öğlen yemeğini yedi ve sonra bahçede oturuyordu. Saat 16.00 gibi bana, 'Biraz dolaşıp geleceğim' dedi ve çıktı. Saat 17.00'den sonra kayınbabam gelmeyince eşime söyledim ve oda aramaya çıktı. Sonrada aramaya başladık ama bulamadık. 5 gündür arıyoruz ama bir ipucu yok. Ciğerimiz parçalanıyor. Kendisini de pek ifade edemiyor. Kim gördüyse bize lütfen yardımcı olsun" şeklinde konuştu.