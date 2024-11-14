Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç hakkında karar verildi: Mahkeme savcılığın itirazını reddetti

İstanbul'da yasadışı bahis soruşturması şüphellerinden Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil hakkında verilen "ev hapsi" kararına itiraz reddedildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasadışı bahis soruşturmasında Erbil ve Ortaç'a verilen ev hapsi kararına itiraz ederek tutuklanmalarını talep etti. Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesi, dosya üzerindeki incelemesini tamamladı. Mahkeme, Erbil ve Ortaç hakkında yapılan itirazı reddederek ev hapislerinin devamına karar verdi. Bu arada, başsavcılıkça, Erbil ve Ortaç'ı Malta'ya davet ederek bahsi geçen reklam ve teşvik videosunda birlikte yayın yaptıkları Cenk Pekkan ve Ünal Orhan hakkında yakalama kararı çıkarılması talep edildi. Operasyon esnasında gözaltına alınamayan sosyal medya fenomenleri Aydoğan Duru, Ramiz Nurçin, Umut Karahan ve Batuhan Kesgin hakkında da yakalama kararı çıkartıldı. Yakalama kararı beraberinde fenomenlerin sosyal medya hesaplarına da erişim engeli getirildi. Hakkında ev hapsi adli kontrol kararı bulunan Serdar Ortaç'a ek olarak yurtdışına çıkış yasağı getirildi.