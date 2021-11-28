Mehmet Ali’nin ailesi bir kez daha yıkıldı

KONYA'DA, Necmettin Erbakan Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 2. sınıf öğrencisi Mehmet Ali Demirel (23), Avusturya'da yaşayan ablası Gülsen Koç'un eşi Mehmet Koç'tan şiddet gördüğünü öğrenmesi üzerine geçtiğimiz yıl 27 Mayıs'ta konuyu konuşmak üzere eniştesinin ailesinin yaşadığı eve gitti. Mehmet Ali Demirel, burada tartıştığı eniştesinin babası Hüseyin Koç (72) ve Koç'un oğulları İsa Koç (47) ve Adil Koç (49) tarafından demir sopalarla dövülerek öldürüldü. Hüseyin Koç ve oğullarına verilen 12 yıl 6'şar ay hapis cezasının, Yargıtay tarafından onanması talep edildi. Verilen cezanın az olduğunu söyleyen anne Fatma Demirel, "Oğlumun hayallerini çaldılar. Babası öldükten sonra o evimizin babasıydı. Hem bize bakıyor, hem de okumaya çalışıyordu. Katillerine verilen ceza bu olmamalı" dedi.