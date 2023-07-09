Haberler Yaşam Haberleri Mehmet Aypek cinayetinde katilin oğlu da tutuklandı
Giriş Tarihi: 10.7.2023

Mehmet Aypek cinayetinde katilin oğlu da tutuklandı

Dilhan Dumanoğlu Dilhan Dumanoğlu
Mehmet Aypek cinayetinde katilin oğlu da tutuklandı
ESKİ Ankara Ticaret Odası Başkanvekili Mehmet Aypek'in, Çankaya'daki ofisinin bulunduğu plazanın girişinde 25 Nisan akşamı koruması Halil Gani Güngör tarafından tabancayla vurularak öldürülmesi olayında yeni gelişme yaşandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Aypek'in oğlu Faruk Aypek Güngör'ün oğlu İbrahim Güngör'den de şikâyetçi oldu. İbrahim Güngör babasının işlediği cinayete yardım ettiği gerekçesiyle "Suça yardım etme" suçundan tutuklandı. Aypek, "Babam Gani Güngör'ün 2 milyon liraya yakın borcunu ödedi. Bizden çaldığı malzemelerle kendisine ev yaptırmış. Babam buna dayanamadı. Bu planlı bir cinayet oğlu gibi başkaları da çıkabilir" dedi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Kızılay'ın Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz oldu
Huzuru bozana sınırdışı
Son dakika: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı duyurdu! Sosyal yardım programlarının aylık ödemeleri artırıldı
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan ABD Başkanı Biden ile görüştü: Liderler Vilnius konusunda mutabık kaldı
Çok büyük bir bilgeyi kaybettik
SON DAKİKA: ABD duyurdu: DEAŞ lideri Suriye'de öldürüldü
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Sivrisinek alarmı! Uzmanlar Asya Kaplanı sivrisineği için uyarıyor
Son dakika: Fenerbahçe, Sebastian Szymanski'yi kadrosuna katıyor! Anlaşma sağlandı...
Muharrem İnce'den Kemal Kılıçdaroğlu'na bombardıman: Sen tek adamsın, 20 yıl yenilsen de partinin başından gitmezsin
ARKADAŞINA GÖNDER
Mehmet Aypek cinayetinde katilin oğlu da tutuklandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA