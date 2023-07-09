Mehmet Aypek cinayetinde katilin oğlu da tutuklandı

ESKİ Ankara Ticaret Odası Başkanvekili Mehmet Aypek'in, Çankaya'daki ofisinin bulunduğu plazanın girişinde 25 Nisan akşamı koruması Halil Gani Güngör tarafından tabancayla vurularak öldürülmesi olayında yeni gelişme yaşandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Aypek'in oğlu Faruk Aypek Güngör'ün oğlu İbrahim Güngör'den de şikâyetçi oldu. İbrahim Güngör babasının işlediği cinayete yardım ettiği gerekçesiyle "Suça yardım etme" suçundan tutuklandı. Aypek, "Babam Gani Güngör'ün 2 milyon liraya yakın borcunu ödedi. Bizden çaldığı malzemelerle kendisine ev yaptırmış. Babam buna dayanamadı. Bu planlı bir cinayet oğlu gibi başkaları da çıkabilir" dedi.