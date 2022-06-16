MEHMET BÜYÜKEKŞİ KİMDİR? TFF BAŞKANI Mehmet Büyükekşi kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?

TFF Başkan adayı Mehmet Büyükekşi hayatı ve kariyeri ile merak konusu oldu. Özdemir'in ardından Türkiye Futbol Federasyonu'na adaylığını koyan ünlü isim için araştırmalar başladı. Bu noktada "Mehmet Büyükekşi kimdir, kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?" soruları yanıt arıyor. Seçimde güçlü görülen başkan adayının kazanıp kazanmadığı bugün belli olacak. İşte Mehmet Büyükekşi listesi ve hakkında merak edilenler…
MEHMET BÜYÜKEKŞİ KİMDİR?
1961 Gaziantep doğumlu olan Mehmet Büyükekşi, Gaziantep FK'nın kulüp başkanlığı görevini yürütüyor. TFF'ye başkan adayı olan Büyükekşi, TFF tarihinde ilk kez bir kadın yöneticiyi de listesine aldı.
1984 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nden mezun olan başkan adayı Marmara Üniversitesi ve İngiltere'de İşletme ve yabancı dil eğitimi almıtır.
MEHMET BÜYÜKEŞİ LİSTESİ
Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Adayı Mehmet Büyükekşi'nin yönetim kurulu aday listesi paylaşıldı. Buna göre şu isimler Büyükekşi ile birlikte yer alıyor:
Alkın Kalkavan
Murat Aksu
Hamit Altıntop
Yusuf Günay
Ali Düşmez
Talat Papatya
Volkan Can
İbrahim Burkay
Nüket Ezberci
İdil Süher
Müslüm Özmen
Yalçın Orhan