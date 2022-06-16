MEHMET BÜYÜKEKŞİ KİMDİR? TFF BAŞKANI Mehmet Büyükekşi kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?

TFF Başkan adayı Mehmet Büyükekşi hayatı ve kariyeri ile merak konusu oldu. Özdemir'in ardından Türkiye Futbol Federasyonu'na adaylığını koyan ünlü isim için araştırmalar başladı. Bu noktada "Mehmet Büyükekşi kimdir, kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?" soruları yanıt arıyor. Seçimde güçlü görülen başkan adayının kazanıp kazanmadığı bugün belli olacak. İşte Mehmet Büyükekşi listesi ve hakkında merak edilenler…