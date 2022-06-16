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Giriş Tarihi: 16.6.2022 14:00 Son Güncelleme: 16.6.2022 14:00

MEHMET BÜYÜKEKŞİ KİMDİR? TFF BAŞKANI Mehmet Büyükekşi kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?

MEHMET BÜYÜKEKŞİ KİMDİR? TFF BAŞKANI Mehmet Büyükekşi kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?

Türkiye Futbol Federasyonu TFF seçim günü geldi! Nihat Özdemir’in adaylığını koyması ardından merakla beklenen ikinci aday Mehmet Büyükekşi olmuştu. Seçim zamanı çeşitli sorularla araştırılan başkan adayı hakkında “Mehmet Büyükekşi kimdir, kaç yaşında?” gibi sorular yanıt arıyor. Gaziantep FK’nın kulüp başkanı olan Mehmet Büyükekşi listesi ve vaatleri hazır. Peki, TFF Başkan adayı Mehmet Büyükekşi nereli, ne iş yapıyor? İşte hayatı ve kariyeri…

TFF Başkan adayı Mehmet Büyükekşi hayatı ve kariyeri ile merak konusu oldu. Özdemir'in ardından Türkiye Futbol Federasyonu'na adaylığını koyan ünlü isim için araştırmalar başladı. Bu noktada "Mehmet Büyükekşi kimdir, kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?" soruları yanıt arıyor. Seçimde güçlü görülen başkan adayının kazanıp kazanmadığı bugün belli olacak. İşte Mehmet Büyükekşi listesi ve hakkında merak edilenler…

MEHMET BÜYÜKEKŞİ KİMDİR?

1961 Gaziantep doğumlu olan Mehmet Büyükekşi, Gaziantep FK'nın kulüp başkanlığı görevini yürütüyor. TFF'ye başkan adayı olan Büyükekşi, TFF tarihinde ilk kez bir kadın yöneticiyi de listesine aldı.

1984 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nden mezun olan başkan adayı Marmara Üniversitesi ve İngiltere'de İşletme ve yabancı dil eğitimi almıtır.

Daha önce Türkiye İhracatçılar Meclisi TİM'in başkanlığını yürüten Mehmet Büyükekşi, Türk Hava Yolları'ndan İstanbul Sanayi Odası'na; İstanbul Kalkınma Ajansı'ndan Türkiye Deri Vakfı'na kadar birçok kurum bünyesinde bulunmuştur.

MEHMET BÜYÜKEŞİ LİSTESİ

Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Adayı Mehmet Büyükekşi'nin yönetim kurulu aday listesi paylaşıldı. Buna göre şu isimler Büyükekşi ile birlikte yer alıyor:

Alkın Kalkavan

Murat Aksu

Hamit Altıntop

Yusuf Günay

Ali Düşmez

Talat Papatya

Volkan Can

İbrahim Burkay

Nüket Ezberci

İdil Süher

Müslüm Özmen

Yalçın Orhan

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MEHMET BÜYÜKEKŞİ KİMDİR? TFF BAŞKANI Mehmet Büyükekşi kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?
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