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Giriş Tarihi: 17.9.2022 09:09

Mehmet Dinçerler kimdir, kaç yaşında? Hadise’nin boşanma aşamasında olduğu Mehmet Dinçerler ne iş yapıyor?

Ünlü şarkıcı Hadise Mehmet Dinçerler’den boşanıyor. Aile arasında gerçekleşen bir tören ile nikah masasına oturan çiftin evliliklerinde bebek krizi yaşandığı öne sürülmüştü. Çeşitli iddiaların ardından menajer Haluk Şentürk boşanmayı doğruladı. Daha önce Hande Erçel, Deniz Akkaya gibi ünlülerle sevgili olan Mehmet Dinçerler kimdir, kaç yaşında, nereli? Hadise’nin boşanma aşamasında olduğu Mehmet Dinçerler ne iş yapıyor? İşte biyografisi

Mehmet Dinçerler kimdir, kaç yaşında? Hadise’nin boşanma aşamasında olduğu Mehmet Dinçerler ne iş yapıyor?

Uzun süredir boşanma haberiyle isimleri konuşulan Hadise ve Mehmet Dinçerler arasında son dakika gelişmesi yaşandı. Nisan ayında evlenen çiftten ayrılık haberi geldi. Türkiye'de Hacı Sayid'in ikinci kuşak ismi olan Mehmet Dinçerler, Hacı Sayid Yönetim Kurulu Başkanı Burhan Dinçerler'in oğludur. İşte Mehmet Dinçerler hayatı, yaşı, işi hakkında detaylar

MEHMET DİNÇERLER KİMDİR?

Türkiye'de Hacı Sayid'in ikinci kuşak ismi olan Mehmet Dinçerler, Hacı Sayid Yönetim Kurulu Başkanı Burhan Dinçerler'in oğludur. 1988 yılında dünyaya gelen Mehmet Dinçerler, ünlü kahve markasının Türkiye CEO'sudur.

Baklavada tanınmış bir marka olan Hacı Sayid'in kurucusu Burhan Dinçerler, Gloria Jean's Coffees'in isim haklarını 2012 yılında satın aldı ve markayı oğlu Mehmet Dinçerler'e teslim etti.

Türkiye'de yıllar önce yok olmaya yüz tutan kahve zincirini alıp yeniden canlandıran Mehmet Dinçerler, kısa süre içinde 65 şubeyle markayı yeniden piyasada tutmayı başarmıştır.

Mehmet Dinçerler son zamanlarda Hadise ile boşanma haberi çıkınca gündeme geldi.

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Mehmet Dinçerler kimdir, kaç yaşında? Hadise’nin boşanma aşamasında olduğu Mehmet Dinçerler ne iş yapıyor?
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