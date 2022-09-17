Mehmet Dinçerler kimdir, kaç yaşında? Hadise’nin boşanma aşamasında olduğu Mehmet Dinçerler ne iş yapıyor?

Uzun süredir boşanma haberiyle isimleri konuşulan Hadise ve Mehmet Dinçerler arasında son dakika gelişmesi yaşandı. Nisan ayında evlenen çiftten ayrılık haberi geldi. Türkiye'de Hacı Sayid'in ikinci kuşak ismi olan Mehmet Dinçerler, Hacı Sayid Yönetim Kurulu Başkanı Burhan Dinçerler'in oğludur. İşte Mehmet Dinçerler hayatı, yaşı, işi hakkında detaylar
Türkiye'de Hacı Sayid'in ikinci kuşak ismi olan Mehmet Dinçerler, Hacı Sayid Yönetim Kurulu Başkanı Burhan Dinçerler'in oğludur. 1988 yılında dünyaya gelen Mehmet Dinçerler, ünlü kahve markasının Türkiye CEO'sudur.
Baklavada tanınmış bir marka olan Hacı Sayid'in kurucusu Burhan Dinçerler, Gloria Jean's Coffees'in isim haklarını 2012 yılında satın aldı ve markayı oğlu Mehmet Dinçerler'e teslim etti.