Haberler Yaşam Haberleri Mehmet Eymen’in yaşamla mücadelesi
Giriş Tarihi: 16.11.2021

Mehmet Eymen’in yaşamla mücadelesi

TOLGA YANIK TOLGA YANIK
Mehmet Eymen’in yaşamla mücadelesi

Mehmet Eymen’in Anne karnındayken beyincik dokusu dışarda ve kalbinde 3 delik vardı. Henüz 3 günlükken beyin ameliyatı oldu. Baba Sabri Buğday, oğlunun iyişmesine sevinirken otizmli olduğunu öğrendi. Baba: Otizmi eğitimle yeneceğiz

Konya'da daha annesinin karnındayken beyincik dokusu dışarda ve kalbinde 3 delik olduğu tespit edilen Mehmet Eymen, 3 günlükken beyin ameliyatı oldu. Beyincik dokusu yerine konulan Eymen'in kalbindeki delikler de 1.5 yaşındayken tedavi sonucu kapandı. 2.5 yaşındayken beyin ameliyatı sonucu kafasında komplikasyon nedeniyle şişlik oluştu. Robotik cerrahiyle beyinden omuriliğe tekrar ikinci bir kanal açıldı. 4 yaşına kadar beyinle ilgili tedaviler sürdü. Eymen'in tam iyileştiğini düşünen ailesi hareketlerinden şüphelenerek psikiyatra götürünce, bu kez de otistik olduğu ortaya çıktı. Bir yıl önce eşinden boşanan baba Sabri Buğday, 7 yaşındaki kızı Zeynep ve 6 yaşına gelen Mehmet Eymen'e hem annelik hem babalık yapıyor. Yaşama tutunabilmek için mücadele verdiklerini anlatan Sabri Buğday, "Oğlum doğmadan önce, 'İsterseniz alalım' dediler. Ama kabul etmedik. Beyin ameliyatı oldu. Kalbindeki delik de kapandı. Şimdi de otizmle savaşıyoruz. Bunu da aldığımız derslerle ve eğitimle yeneceğiz. Ekonomik olarak zorlansam da çocuklarım için elimden geleni yapıyorum. Çocuklarım için gecegündüz çalışmaya razıyım" dedi.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den asgari ücret sunumu: Tüm kesimlerin talebi alındı
Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı: Bu iki güne dikkat! Çok sayıda il için kar ve sağanak uyarısı
Ocak ayında emekli memur maaşı zammı son dakika gelişmeleri: 2022 En düşük ve en yüksek Memur ve emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak?
CHP'de yeni taciz skandalı: Seni ben işe aldım, vefa borcu olarak seni istiyorum!
Hem oyuncu hem rütbeli dalgıç! Mustafa Üstündağ'ın oğlu Ahmet Kaan da onun izinde!
Aysun Kayacı babasının cenazesine katılmadı! Selahattin Kayacı son yolculuğuna uğurlandı
Bulgaristan tarihinde ilk: Bir Türk Cumhurbaşkanı adayı oldu! İşte aldığı oy oranı...
Sağlık Bakanlığı 40 bin personel alımı başvuruları ve branş dağılımı 2021: Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak, şartları neler?
SON DAKİKA: 2022 SSK ve BAĞKUR emekli maaş zamları netleşiyor! Ocak Memur ve emekli zammı ne kadar, kaç TL olacak?
Son dakika: Kemal Kılıçdaroğlu'nun şikayet mektubu işe yaramadı! Avrupalı firmalar Kanal İstanbul için sıraya girdi
ARKADAŞINA GÖNDER
Mehmet Eymen’in yaşamla mücadelesi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA