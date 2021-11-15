Mehmet Eymen’in yaşamla mücadelesi

Mehmet Eymen’in Anne karnındayken beyincik dokusu dışarda ve kalbinde 3 delik vardı. Henüz 3 günlükken beyin ameliyatı oldu. Baba Sabri Buğday, oğlunun iyişmesine sevinirken otizmli olduğunu öğrendi. Baba: Otizmi eğitimle yeneceğiz
Konya'da daha annesinin karnındayken beyincik dokusu dışarda ve kalbinde 3 delik olduğu tespit edilen Mehmet Eymen, 3 günlükken beyin ameliyatı oldu. Beyincik dokusu yerine konulan Eymen'in kalbindeki delikler de 1.5 yaşındayken tedavi sonucu kapandı. 2.5 yaşındayken beyin ameliyatı sonucu kafasında komplikasyon nedeniyle şişlik oluştu. Robotik cerrahiyle beyinden omuriliğe tekrar ikinci bir kanal açıldı. 4 yaşına kadar beyinle ilgili tedaviler sürdü. Eymen'in tam iyileştiğini düşünen ailesi hareketlerinden şüphelenerek psikiyatra götürünce, bu kez de otistik olduğu ortaya çıktı. Bir yıl önce eşinden boşanan baba Sabri Buğday, 7 yaşındaki kızı Zeynep ve 6 yaşına gelen Mehmet Eymen'e hem annelik hem babalık yapıyor. Yaşama tutunabilmek için mücadele verdiklerini anlatan Sabri Buğday, "Oğlum doğmadan önce, 'İsterseniz alalım' dediler. Ama kabul etmedik. Beyin ameliyatı oldu. Kalbindeki delik de kapandı. Şimdi de otizmle savaşıyoruz. Bunu da aldığımız derslerle ve eğitimle yeneceğiz. Ekonomik olarak zorlansam da çocuklarım için elimden geleni yapıyorum. Çocuklarım için gecegündüz çalışmaya razıyım" dedi.