Mehmet Karadağ şimdi de Barbara Palvin ile Loreal Paris markasının eğitimini verecek

Başarılı Saç Tasarım Sanatçısı Mehmet Karadağ Jennifer Lopez teklifi ile gündemden düşmemişti. Başarılı saç tasarım sabatçısı Mehmet Karadağ Loreal Paris'in eğitimi için dünyaca ünlü süper model Barbara Palvin ile bir araya gelecek. Mehmet Karadağ Avrupa'da en çok aranan Türk isimler arasında yerini aldıktan sonra ünlü markanın dikkatini çekmiş ve eğitmenlik teklifi göndermişlerdi. Loreal Paris'in yeni ürün tanıtımı için Barbara Palvin ve Mehmet Karadağ bir araya gelip uygulamalı eğitim verecekler.



Loreal Paris markası için Barbara Palvin ile bir araya gelecek olan Mehmet Karadağ; ''İşinizi sevdiğiniz zaman yoğunluk aşka dönüşüyor'' dedi.

Mehmet Karadağ, saç trendleri hakkında bilgiler vererek; "2021'in saç stilleri cesur kesimler ve renkler ile dolu diyebiliriz. Aynı zamanda önceki yıllara kıyasla daha zahmetsiz saç stillerinin öne çıktığı yeni yılda, odak noktamız saç rengine ve kesimlerine dönüyor.



Fazla uğraş gerektirmeyen saç kesimleri ile doğallık vurgulanırken, uyandığınız an 'hazır' görünen saçlara yönleniyor. Son yıllarda doğal dalgaların trend olduğunu görmüştük ancak 2021'de kabarık, elektriklenen hatta dağınık saçlar moda! Kısacası kıyafetlerdeki konfor teması saç stillerinde yankılanıyor diyebiliriz. Saç stilleri konusunda daha rahat olduğumuz yeni yılda, büyük değişimleri renklerde yapabilirsiniz.