Mehmet Muharrem Kasapoğlu’ndan Halil Umut Meler’e ’Geçmiş Olsun’ ziyareti

Önceki Dönem Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Süper Lig'in 15. haftasındaki MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının ardından Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın saldırısına uğrayan FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler'i İzmir'deki evinde ziyaret etti.

Kasapoğlu, Halil Umut Meler'e geçmiş olsun dileklerinde bulunarak saldırıyı kınadı. Kasapoğlu; "Kıymetli hakemimize yapılan çirkin saldırı hepimizi derinden üzdü. Spor, dostluk ve centilmenliktir. Sporun ruhuna aykırı olan bu tür saldırıların hep beraber karşısında olmalıyız. Futbolun tüm paydaşlarının üzerine düşeni yaparak dostluk içinde rekabet etmesi gerekir." dedi.

SPOR'DA FAİR PLAY BİLİNCİNİ ARTIRMALIYIZ

Ziyarette Meler ve ailesi ile biraraya gelen Kasapoğlu, "Spor'da Fair Play bilincini arttırmalıyız. Rekabetin olduğu yerde elbette kazanma ve başarılı olma hırsı da olacaktır. Ancak hırs, harisliğe dönmeden kendi sınırlarımızı çizebilmeliyiz. Hakemimize acil şifalar diliyor, en kısa zamanda yeşil sahalara döneceğine inanıyorum" dedi. Halil Umut Meler de ziyaretten ötürü Kasapoğlu'na teşekkür ederek, her türlü şiddetin son bulmasını temenni etti.