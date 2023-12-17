Haberler Yaşam Haberleri Mehmet Muharrem Kasapoğlu'ndan Halil Umut Meler'e 'Geçmiş Olsun' ziyareti
Giriş Tarihi: 17.12.2023 21:23

Mehmet Muharrem Kasapoğlu'ndan Halil Umut Meler'e 'Geçmiş Olsun' ziyareti

Önceki Dönem Gençlik ve Spor Bakanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu, MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçında saldırıya uğrayan FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler'e İzmir Selçuk’taki evinde geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

ERTAN GÜRCANER
Mehmet Muharrem Kasapoğlu’ndan Halil Umut Meler’e ’Geçmiş Olsun’ ziyareti

Önceki Dönem Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Süper Lig'in 15. haftasındaki MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının ardından Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın saldırısına uğrayan FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler'i İzmir'deki evinde ziyaret etti.

Kasapoğlu, Halil Umut Meler'e geçmiş olsun dileklerinde bulunarak saldırıyı kınadı. Kasapoğlu; "Kıymetli hakemimize yapılan çirkin saldırı hepimizi derinden üzdü. Spor, dostluk ve centilmenliktir. Sporun ruhuna aykırı olan bu tür saldırıların hep beraber karşısında olmalıyız. Futbolun tüm paydaşlarının üzerine düşeni yaparak dostluk içinde rekabet etmesi gerekir." dedi.

SPOR'DA FAİR PLAY BİLİNCİNİ ARTIRMALIYIZ

Ziyarette Meler ve ailesi ile biraraya gelen Kasapoğlu, "Spor'da Fair Play bilincini arttırmalıyız. Rekabetin olduğu yerde elbette kazanma ve başarılı olma hırsı da olacaktır. Ancak hırs, harisliğe dönmeden kendi sınırlarımızı çizebilmeliyiz. Hakemimize acil şifalar diliyor, en kısa zamanda yeşil sahalara döneceğine inanıyorum" dedi. Halil Umut Meler de ziyaretten ötürü Kasapoğlu'na teşekkür ederek, her türlü şiddetin son bulmasını temenni etti.

EN ÇOK OKUNANLAR

Meteoroloji uyarmıştı: Hava bir anda buz kesti! Kar İstanbul sınırına dayandı
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
AK Parti'den flaş 31 Mart yerel seçim açıklaması! AK Parti'nin büyükşehir adayları belli oldu mu ?
Annesinin bir tanesi! Oğluna tuzlu kahve içirmek istemedi: Kız isteme töreninde olanlar oldu...
SON DAKİKA | AK Parti'de yerel seçim mesaisi: AK Parti İstanbul adayı ne zaman açıklanacak?
6 yıllık evlilik tek celsede bitti
Uğur Mumcu’yu İran mı öldürdü İsrail mi?
CHP belediye başkan adayları 2024: Türkiye Yerel Seçimleri CHP belediye başkan adayları isim listesi
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan: İsrail'in Gazze'deki katliamlarının önüne geçeceğimiz günler yakındır
Gusül (Boy) Abdesti Nasıl Alınır? - Erkek Ve Kadın Gusül Abdesti Alınışı Anlatımı
ARKADAŞINA GÖNDER
Mehmet Muharrem Kasapoğlu'ndan Halil Umut Meler'e 'Geçmiş Olsun' ziyareti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA