Mehmet yeni kalbine kavuştu: Umut’un kalbi Mehmet’e nakledildi

Antalya'da 21 yaşındaki Umut Ötgüne, 2 aylık eşi Teybut Nur Ötgüne ile trafik kazası geçirdi. Hastaneye kaldırılan çiftten Umut Ötgüne'nin 1 Mayıs'ta beyin ölümü gerçekleşti.

Ailesi, talihsiz gencin organlarının bağışlanmasına karar verdi. Ötgüne'nin kalbi Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde acil organ bekleme sırasında kalp bekleyen 21 yaşındaki Mehmet İncedayı'ya uyumlu olduğu belirlendi. Bu dakikadan itibaren zamana karşı yarış başladı. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nden bir ekip kalbi almak için hastaneye gitti. Bu sırada gece saat 02.00'de Mehmet İncedayı'ya hastaneye gelmesi için bilgi verildi. Müjdeli haberi alan Mehmet İncedayı ailesi ile hastaneye koştu.

BAŞARI İLE NAKLEDİLDİ

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde Prof. Dr. Ömer Bayezid başkanlığında Prof. Dr. Cengiz Türkay, Prof. Dr. İlhan Gölbaşı, Prof. Dr. Ozan Erbasan, Doç. Dr. Cemal Kemaoglu, Dr. Öğretim üyesi Salih Özçobanoglu'nun katıldığı operasyonla, Umut Ötgüne'den alınan kalp 3 saat süren operasyonla Mehmet İncedayı'ya nakledildi. Prof. Dr. Ömer Bayezid, "Nakil yapılan Mehmet İncedayı, son dönem kalp yetmezliği nedeni ile 30 Mart 2021 yılında yapay kalp taktık. Acil kalp bekleme sırasında idi. Nakil başarılı geçti. Hastamızın sağlık durumu iyi. " diye konuştu.

Kalp nakli ile sağlığına yeniden kavuşan Mehmet İncedayı nakli gerçekleştiren Prof. Dr. Ömer Bayezid ve ekibine teşekkür etti. İncedayı, "Tek yaşama şansım kalp nakliydi. Kalp bekleme sırasına yazıldım. O zaman Kayseri'de oturuyorduk. Kalp çıkar Kayseri'den Antalya'ya yetişemeyiz diye 4 ay önce ailecek Antalya'ya taşındık. İyi ki taşınmışız. Kalp çıktı haberi gelince 10 dakikada hastaneye ulaştık. Kendimi yeniden dünyaya gelmiş gibi hissediyorum. Organ bağışlayan aileye çok teşekkür ediyorum." dedi.