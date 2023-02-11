Haberler Yaşam Haberleri Mehmetçik deprem bölgesinde 24 saat görevde
Giriş Tarihi: 11.2.2023 04:17

Mehmetçik deprem bölgesinde 24 saat görevde

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde Mehmetçik, gece saatlerinde genel güvenliği sağlıyor, gündüz de arama kurtarma çalışmaları ile çadırların kurulmasından vatandaşlara yardım ulaştırılmasına kadar birçok alanda görev yapıyor

AA
Mehmetçik deprem bölgesinde 24 saat görevde

Yıkımların gerçekleştiği bölgede görevlendirilen 39 tabur asker, gerekli güvenlik önlemlerini alıyor.

Mehmetçik, deprem bölgesinde gece saatlerinde genel güvenlik ve asayişin sağlanması için çalışıyor. Sokaklarda önlem alan askerler, boşaltılmış az hasarlı ya da hasar görmemiş binalardan hırsızlık yapılmaması için de önlem alıyor.

Gündüz saatlerinde deprem bölgesinde yürütülen çalışmaların emniyetli ve koordineli şekilde gerçekleştirilmesine destek olan Türk askeri, depremin en çok hasar verdiği illerin başında gelen Hatay'ın İskenderun ilçesinde de halka güven veriyor.

Mehmetçik, AFAD ve Türk Kızılay başta olmak üzere birçok sivil toplum kuruluşunun çalışmalarına da destek sunuyor.

Sahadaki çalışmaların emniyetli ve koordineli yürütülmesine destek veren Mehmetçik, arama kurtarma ve yardım faaliyetlerine de 24 saat devam ediyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

Görüntüler infial yaratmıştı! Deprem yardımlarını yağmalamaya çalışanları Özel Harekat Polisleri yakaladı
SON DAKİKA | Hatay’daki Rönesans rezidansın müteahhidi Mehmet Yaşar Coşkun yurt dışına kaçmak isterken yakalandı
Ümit Özdağ'dan 2. provokasyon! 'Suriyeli hırsız' yalanını attığı genç konuştu: Seni Allah'a havale ediyorum
SON DAKİKA: SSK ve Bağ-Kur emekli maaşları erken ödenecek! İşte tarihler
CHP'li Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş Rönesans rezidansın müteahhidini savundu: İdealist bir insandır!
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Son dakika: Başkan Erdoğan duyurdu! Depremzedelere 1 yıl kira desteği
TOKİ kura çekilişleri ertelendi mi, hangi tarihte, ne zaman yapılacak? Sosyal konut ve arsa TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak, kura tarihleri belli mi?
Son dakika: İstanbul'da o ilçeler alarm veriyor! Uzman isim İzmir'i hatırlattı, İstanbulluları uyardı...
Zilzal Suresi Okunuşu Ve Anlamı - Zilzal Suresi Arapça Türkçe Oku, Anlamı, Meali Ve Tefsiri
ARKADAŞINA GÖNDER
Mehmetçik deprem bölgesinde 24 saat görevde
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA