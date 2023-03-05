Haberler Yaşam Haberleri Mehmetçik depremzedelerin su ve gıda ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor
Giriş Tarihi: 5.3.2023 18:43

Mehmetçik depremzedelerin su ve gıda ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor

Mehmetçik deprem bölgesinde su ve gıda ihtiyacını karşılıyor. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Deprem bölgesindeki yaralarımızı sarıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

AA
Mehmetçik depremzedelerin su ve gıda ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Bitlis'te konuşlu 10'uncu Komando Tugayı'nın Adıyaman'da depremzedeler için yardım faaliyetine devam ettiği belirtildi.

Deprem bölgesine gönderilen su, gıda ve yaşam malzemelerinin devletin ilgili kurum ve kuruluşlarıyla koordineli olarak depolanıp, deprem bölgesindeki en ücra noktalara kadar ulaştırıldığı kaydedildi.

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Mehmetçik depremzedelerin su ve gıda ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor
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