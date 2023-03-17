Mehmetçik depremzedenin yanında

Meteorolojinin bölgede yağış uyarısını vermesinin ardından görev yapan komandolar, çadır ve konteyner kentlerde depremzedelerin yardımına koştu. Hatay'da ve ilçelerinde bulunan konteynerların üstü her hangi bir su sızıntısına karşı üzerleri brandalarla kaplandı. Sel ve fırtınaya karşı çadırlar kontrol edildi.

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Depremzede Muammer Alp, askerlerin tek tek konteynır ve çadırları kontrol ettiğini söyledi. Yağmur sızıntısına karşı ise konteynırların üstlerin branda ile kaplandığın da belirten Alp, "Mehmetçik gelerek saatler içinde 600 konteynırın üzerine kapladı. Bizim her şeyimizle ilgileniyor. Köylere gidip tek tek vatandaşın sorunlarını çözüyorlar. Müthiş yaratıcılar. Suyumuz eksik olduğunda bile su ihtiyacımızı karşılıyorlar" diye konuştu.