Haberler Yaşam Haberleri Mehmetçik depremzedenin yanında
Giriş Tarihi: 17.3.2023 08:35 Son Güncelleme: 17.3.2023 09:09

Mehmetçik depremzedenin yanında

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat saat 04:17’de yaşanan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremin ardından en büyük yıkımın yaşattığı Hatay’da mehmetçik görev başında.

Erdoğan ÖZTÜRK Erdoğan ÖZTÜRK
Mehmetçik depremzedenin yanında

Meteorolojinin bölgede yağış uyarısını vermesinin ardından görev yapan komandolar, çadır ve konteyner kentlerde depremzedelerin yardımına koştu. Hatay'da ve ilçelerinde bulunan konteynerların üstü her hangi bir su sızıntısına karşı üzerleri brandalarla kaplandı. Sel ve fırtınaya karşı çadırlar kontrol edildi.

DEVLETİMİZ YANIMIZDA

Depremzede Muammer Alp, askerlerin tek tek konteynır ve çadırları kontrol ettiğini söyledi. Yağmur sızıntısına karşı ise konteynırların üstlerin branda ile kaplandığın da belirten Alp, "Mehmetçik gelerek saatler içinde 600 konteynırın üzerine kapladı. Bizim her şeyimizle ilgileniyor. Köylere gidip tek tek vatandaşın sorunlarını çözüyorlar. Müthiş yaratıcılar. Suyumuz eksik olduğunda bile su ihtiyacımızı karşılıyorlar" diye konuştu.

EN ÇOK OKUNANLAR

Uçağı kaçırınca hayatta kaldı ama... "Tüm sıfatlarım gitti, artık kimsenin evladı değilim”
SON DAKİKA | Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi! Başkan Erdoğan: Türk Yatırım Fonu Kurucu Anlaşması imzalandı
İYİ Parti'de peş peşe istifa depremi: MHP'ye üye oldular
SON DAKİKA: Yavuz Ağıralioğlu açtı ağzını yumdu gözünü: 25 yılda yemediğimiz küfrü 3 günde yedik, İYİ Parti'nin gardı düştü
Duvar temizliğinin en etkili hali! Boyatmadan bembeyaz duvarlarınıza tekrar kavuşun…
Resmi Gazete'de yayımlandı! İnşaatlar için devrim gibi düzenleme! Bu tarihten itibaren satış yapılamayacak
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Yeni Zelanda’da 7.1’lik korkutan deprem!
SON DAKİKA: AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş açıkladı! Yeniden Refah, Cumhur İttifakı'na mı katılıyor?
Feyenoord, Shakhtar'ı farklı geçti! Orkun Kökçü geceye damga vurdu...
ARKADAŞINA GÖNDER
Mehmetçik depremzedenin yanında
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA