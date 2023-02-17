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Giriş Tarihi: 18.2.2023

Mehmetçık her yerde

Depremin ilk gününden itibaren alana inen Mehmetçik, dağ köylerinden çadırkentlerde yaşayanlara kadar herkese el uzattı

MEVLÜT HASGÜL MEVLÜT HASGÜL
Mehmetçık her yerde
Asrın felaketinin yaşandığı deprem bölgesinde bir yandan arama kurtarma çalışmaları sürerken, bir yandan da tüm depremzedelere yardım ulaştırılıyor. Askerinden polisine, doktorundan mühendisine, öğretmeninden gezginine herkes deprem bölgesine giderek elinden ne gelirse yapmaya çalışıyor. Kimi yardım getiriyor, kimi gelen yardımları sınıflandırıyor, kimi de arama kurtarma çalışmalarına katılıyor.



Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ise Kahramanmaraş'ın dağ köylerini tek tek gezerek ihtiyaç sahiplerine ulaşmaya çalışıyor. Yükledikleri kamyonlar ile ulaşılması güç noktalara ulaşan Mehmetçik, onlara destek sağlıyor. Mehmetçik, dün Kahramanmaraş'ın merkez ilçesine bağlı bir dağ köyüne yardım götürdü.



Burada yaşayan bir depremzede, kapısına kadar gelen yardımı geri çevirerek ihtiyaç sahiplerine verilmesini istedi. Yaşanan bu olay Türk milletinin tok gönüllülüğünü gösterirken duygulandırdı. Sadece gıda, çadır ve tıbbi yardım ulaştırılmıyor dağ köylerine, çocuklar için hazırlanmış boya kitapları da hediye ediliyor.



MSB'DEN DUYGUSAL PAYLAŞIM
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), çadırkentte depremzede bir çocuğun yere çömelmiş askerin omzuna başını dayadığı görüntüyü, "O baş koyduğun omuz; devlettir, millettir. Sen de geleceğimizsin, Türkiye'sin. Devlet millet el ele yaralarımızı saracak, Türkiye'mizi büyütmeye devam edeceğiz" notu ile paylaştı. Video, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

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