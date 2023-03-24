Mehmetçik ile depremzedeler sahur ve iftar sofrasını paylaştı

Ankara İnsani Yardım Tugay Komutanlığı da çadır kentte yaşayan depremzedeler için seferber oldu.

Çadır kentte barınma alanları oluşturan Mehmetçik, ayrıca TSK okulu, sahra mutfağı, ekmek fırını, banyo gibi sosyal donatılarla depremzedelerin günlük yaşamını sürdürmesine yardım ediyor.