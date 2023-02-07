Mehmetçik sahada

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından oluşturulan hava yardım koridorunda gece boyunca 154 sorti destek uçuşu yapıldı. Bu kapsamda 37 uçak ve helikopterlerle malzeme-personel nakli ve yaralıların tahliyesi sağlandı. Görevlendirilen 2 Akıncı TİHA da gün boyu çalışmalarda aktif rol aldı. Malatya, Osmaniye ve Kahramanmaraş'taki arama- kurtarma faaliyetleri için 8 Doğal Afet Kurtarma Timi görevlendirildi. Kıbrıs'tan hareket eden Doğal Afet Yardım Takımı da Gaziantep'te çalışmalara başladı. MSB tarafından afet bölgesinde şu ana kadar toplam 15 bin vatandaşa sıcak yemek imkanı sağlandı. Kışlaları depremzedelerin hizmetine açan bakanlık, birçok kişinin barınma sorununa önemli bir çözüm üretti. 25 adet seyyar sahra mutfağı ve 15'er adet tuvalet ve banyo konteyneri de bölgeye sevk edildi. 10 ilde çadır kurma çalışmalarına kesintisiz devam eden ekipler, vatandaşların yaralarını sarabilmek için seferber oldu. Sahada görevlendirilen personel sayısı 4 bin 415 olurken, Hatay'da sahra hastanesi kurmaya yönelik çalışmalar da tüm hızıyla sürüyor. Öte yandan yaralıların tahliyesi için görevlendirilen TCG İskenderun da hizmete başladı. Bu kapsamda gece boyunca 98 depremzedenin İskenderun'dan Mersin'e tahliyesi gerçekleşti. Yaralı kurtarılan depremzedelerden 53'ü Adıyaman üzerinden askeri kargo uçağı ile İstanbul'a getirildi.