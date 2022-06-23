Haberler Yaşam Haberleri Mehmetçikten yürek ısıtan hareket... Sıcaktan bitkin düşmüş kaplumbağayı elleriyle besledi
Giriş Tarihi: 23.6.2022 15:32 Son Güncelleme: 23.6.2022 16:57

Mehmetçikten yürek ısıtan hareket... Sıcaktan bitkin düşmüş kaplumbağayı elleriyle besledi

Sekvan KÜDEN Sekvan KÜDEN
Mehmetçikten yürek ısıtan hareket... Sıcaktan bitkin düşmüş kaplumbağayı elleriyle besledi

Şırnak Namaz Dağı Üs Bölgesi’nde görevli askerler sıcaktan bitkin düşmüş kaplumbağaya elleriyle su verdi.

Türk askeri, susuzluktan bitkin düşen kaplumbağanın imdadına yetişerek kendi suyunu içirdi. Mehmetçik'in insanlara olduğu kadar hayvanlara verdiği değer de görenlerin içini ısıtıyor.

Mehmetçikten yürek ısıtan hareket. Sıcaktan bitkin düşmüş kaplumbağayı elleriyle besledi | Video

Şırnak Namaz Dağı Üs Bölgesi'nde görevli askerler üs bölgesi içerisinde susuzluktan halsiz düşen kaplumbağayı fark etti. Bunun üzerine üs bölgesinde görevli Mehmetçik, pet şişedeki suyu avuçlarına dökerek kaplumbağa'nın içmesine yardımcı oldu. Su içmesinin ardından kamplumbağa'ya yeşillik veren Mehmetçik ardından hayvanı tekrar doğaya saldı.

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Mehmetçikten yürek ısıtan hareket... Sıcaktan bitkin düşmüş kaplumbağayı elleriyle besledi
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