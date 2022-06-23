Türk askeri, susuzluktan bitkin düşen kaplumbağanın imdadına yetişerek kendi suyunu içirdi. Mehmetçik'in insanlara olduğu kadar hayvanlara verdiği değer de görenlerin içini ısıtıyor.

Mehmetçikten yürek ısıtan hareket. Sıcaktan bitkin düşmüş kaplumbağayı elleriyle besledi | Video

Şırnak Namaz Dağı Üs Bölgesi'nde görevli askerler üs bölgesi içerisinde susuzluktan halsiz düşen kaplumbağayı fark etti. Bunun üzerine üs bölgesinde görevli Mehmetçik, pet şişedeki suyu avuçlarına dökerek kaplumbağa'nın içmesine yardımcı oldu. Su içmesinin ardından kamplumbağa'ya yeşillik veren Mehmetçik ardından hayvanı tekrar doğaya saldı.