Mehmet’i öldüren bisiklette şirket kusurlu bulundu

24 Ekim 2024'te Sarıyer'de 19 yaşındaki Mehmet Gökay Odabaş, odasında şarjdaki elektrikli bisikletinin bataryasının patlaması sonucu çıkan yangında dumandan zehirlenerek hayatını kaybetti. Bilirkişi raporuna göre cihazın koruma sistemlerinin devreye girmemesi nedeniyle üretici firma Volta Motor Sanayi yüzde 80, Odabaş ise yüzde 20 kusurlu bulundu. Gencin ailesi, firmanın taziye bile iletmediğini, evlerinin tamamen yandığını ve psikolojik tedavi gördüklerini açıkladı. Avukat İrem Aydın, patlamanın teknik arızadan kaynaklandığını ve benzer faciaların önlenmesi için Volta ürünlerinin toplatılması gerektiğini söyledi. Aile, "Bu pimi çekilmiş bombalar başka canları yakmasın" çağrısında bulundu.