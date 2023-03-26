Mehteran takımı sahur için sokağa indi

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde vatandaşlar sahura mehteran takımının marşlarıyla uyanıyor. Ramazan ayı boyunca mehteran takımı, bando ve ilahi grubu vatandaşları sahura kaldıracak. Süleymanpaşa Belediyesi tarafından 4 yıl önce başlatılan ve geleneksel hale getirilen 'Sahur Bandosu ve Mehteran Takımı' bu ramazanda da vatandaşları sahura kaldırıyor. Geleneklerin yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılması için başlatılan uygulamada Süleymanpaşa'da yaşayan müzisyenden oluşan bando ve mehteran takımı şehrin 2 farklı noktasında sokak sokak dolaşarak vatandaşları sahura kaldırıyor.