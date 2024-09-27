Mehteran, yaz sezonunun son konserini Yıldız Sarayı’nda verdi

Milli Saraylar Başkanlığı'nca geleneksel hale getirilen yaz dönemi Mehteran konserleri sona erdi. Yerli ve yabancı izleyicilere unutulmaz anlar yaşadan Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği, sezonun son konserini Yıldız Sarayı'nda verdi. Yaklaşık 30 dakika süren gösteri izleyicilere yeni bir şölen yaşattı. Mehteran, yaz sezonu boyuna her salı Dolmabahçe Sarayı'nda, çarşamba günleri ise Topkapı Sarayı'nda gösteri yaptı. Gösterilerde 'Segah Peşrevi', 'Şehzade Süleyman Marşı', 'Tarihi Çevir', 'Mehterhane-i Hakani Marşı', 'Ordu Marşı' ve 'Hücum Marşı'ndan oluşan repertuvar seslendirildi.