Enkazdan çıkarılırken getirilen Tekbir’lerden etkilendi Hatay’da Müslüman oldu

TEKBİR GETİRİLMESİNDEN ETKİLENDİ

Enkazdan çıkarılan kadınların başını örtmeye çalıştıklarını ve sağ ulaşılan vatandaşların tekbir getirilerek çıkarılmasından etkilendiğini söyleyen Lopez, "Enkazdan çıkarılırken 'Allahu Ekber' denmesi çok ilgimi çekti. Çok derin inançları var, çok farklı bir din. İnsanlar sürekli şükrediyor, bu güçlü inanç beni çok etkiledi" dedi.

KURAN-KERİM VE TÜRK BAYRAĞIYLA UĞURLANDI

Ebu İshak Vakfı yetkilisi Ebubekir Gözüm, Meksika'ya dönme hazırlığındaki Muhammed ismini alan Lopez'e İspanyolca Peygamberimizin hayatı ve İspanyolca Kuran-Kerim hediye etti. İslamiyet hakkında daha çok bilgi edinmek isteyen Lopez, vakfın uzaktan eğitim sistemine kaydolarak Türk bayraklarıyla uğurlandı.