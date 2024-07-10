Meksika’dan valizle kokain ticareti... 12 ildeki operasyonlarda 426 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonlar devam ediyor. Jandarma Genel Komutanlığı KOM Başkanlığı koordinesinde 236 ekip, bin 596 personle hava araçları ve narkotik dedektör köpeklerinin de katılımıyla İstanbul, Antalya, Bingöl, Diyarbakır, Aydın, Gaziantep, Erzurum, Samsun, Hatay, Ankara, Ağrı ve Van'da uyuşturucu madde imalatçıları ve bunların satışını yapan sokak satıcılarına yönelik Narkoçelik-26 operasyonu düzenlendi. Operasyonlarda 426 kilogram uyuşturucu madde, 4 milyon kök kenevir ve skunk ile 3 milyon uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyonlarda 57 zehir taciri ve sokak satıcı gözaltına alındı. Yakalanan zanlılardan 28'i tutuklanırken, 14'ü hakkında adli kontrol kararı verildi. 15 şüphelinin işlemlerinin de devam ettiği öğrenildi.

VALİZLE KOKAİN TİCARETİ

Operasyonlar kapsamında Meksika'dan İstanbul'a havayolu ile uyuşturucu madde getirileceği ihbarı üzerine harekete geçen İstanbul Jandarma Komutanlığı ve Gümrükler Muhafaza Müdürlüğü ekipleri bir valiz içerisinde 34,5 kilogram kokain ele geçirdi. Uyuşturucu kuryeliği yapan yabancı uyruklu 2 zehir tacirinin tutuklandığı öğrenildi.