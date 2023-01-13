Meksikalı mimar, Yüksekova’ya gelin geldi

Yaklaşık 20 yıldır İstanbul'da yaşayan dekorasyon ustası Yüksekovalı Menaf Yeşil, bir yıl önce sosyal medya üzerinden Meksikalı iç mimar Paola Uyagdalina Vıveros Guriel ile tanıştı. Yeşil, bir süre sosyal medya hesapları üzerinde iletişim kurduğu Guriel'i Türkiye'ye davet etti. İstanbul'a gelen Guriel ve Yeşil bir ay sonra evlenmeye karar verdiler. Evlilik kararlarını paylaştıkları aileleri de destek verince Yeşil ve Guriel, iki ay önce ağabeyinin hayatını kaybetmesinden dolayı Hakkâri'nin Yüksekova ilçesinde yapılan sade bir nikâh töreni ile dünya evine girdi.

Balayını Yüksekova'da yapan çift, bir süre sonra Meksika'ya gidecekleri ve ardından geri kalan hayatlarını sürdürmek için Yüksekova'ya dönecekleri belirtildi. Aynı sektörde olmaları nedeniyle sosyal medyada yollarının kesiştiğini belirten damat Menaf Yeşil, "Birbirimize âşık olduk. Evlenmeye karar verdik. Kültürler anlamında da bir sıkıntı yaşamıyoruz. Bir süre Meksika'da kaldıktan sonra Yüksekova'ya yerleşeceğiz" dedi.

"AİLEM SAYGI GÖSTERDİ"

Gelin iç mimar Paola Uyagdalina Vıveros Guriel ise, sosyal medya üzerinden biriyle tanışıp evleneceğini hiç düşünmediğini belirterek, hayatın sürprizlerle dolu olduğuna dikkat çekti. 'Menaf'ı çok seviyorum' diyen Guriel, "Bu durumu ailemle paylaşınca önce şaşırdılar, sonra saygı gösterdiler. Buraların geleneklerine göre sade bir kına gecesi ve nikâhla dünya evine girdik. Eşimin ailesinin bana karşı ilgileri beni ve ailemi çok mutlu etti. Menaf ile birlikte mutlu bir evlilik sürdüreceğime gönülden inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Emekli öğretmen anne Maria Magaalena Guriel Leal da "Nihayetinde ikisi kararını verince bize de saygı göstermek düşüyor. Damadım Menaf'ı daha önce sadece sosyal medya üzerinde tanımıştım. Yüksekova'dayız dünürlerim oldukça sıcak insanlar. Buraya geldiğime çok mutlu oldum" dedi.

VEFAT NEDENİYLE SADE BİR DÜĞÜN OLDU

Mutlu çiftin sağdıçlığını yapan Tarık Akocak ise, "Çok mutluyuz gönül isterdi ki daha güzel bir ortamda şah şahlı bir düğün yapmaktı. Ancak 2 ay önce büyüğümüzü yani damadın ağabeysi Mehmet Yeşil'in vefatından dolayı sadece aile arasında bir kına gecesi ve sade bir nikâh töreni ile evlendirdik. Bir haftadır burada misafir ettik. Dil önemli değil önemli olan sıcak duygulardır bir birlerimize olan sıcak duygularımızla çok iyi şekilde anlaştık. Kayınbiraderim Meksika'dan bir kızla evleneceğini hiç düşünmemiştik. Bu hepimiz için hem sürpriz oldu. Hem de çok iyi insanlarla tanımamıza vesile oldu" diye konuştu.