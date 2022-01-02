Melek Anne, gönüllerde taht kurdu

Mardin'inin kırsal alanında bulunan bir okulda 60 çocuğa 'Bir mont, bir bot' götüren Emine Kavakçı, aynı zamanda Viranşehir'de bulunan Prof. Dr. Aziz Sancar Ortaokulu'nun kütüphane ihtiyaçlarını karşıladı. Urfa Viranşehir'de bulunan okula ise 250 adet zeytin ağacı dikerek de çocuklarda çevre bilinicinin oluşmasını sağlarken, okul bahçesi ve çevresinin yeşillendirilmesine katkı sundu.

'BİR MONT İLE BAŞLADIM'

Sosyal Medya'da, doğuda ki bir okulda öğretmenin, 'Burada ki öğrencilerimiz çok büyük zorluklar altında eğitim alıyor' mesajı ile harekete geçtiğini belirten Emine Kavakçı, 'Benim bu öğretmenin feryadına kulak vermem gerekir' diye düşündüm. Hemen okul öğretmeni ile irtibata geçtim. Sonra bu okulda okuyan küçük yavrularımıza, 'bir mont, bir bot' diye çalışma başlattım. Elde ettiğim bu ürünleri, götürdüm kendi ellerimle yavrularımıza dağıttım. Gördüm ki; bu ve buna benzer daha onlarca okulumuzda çok sayıda öğrencilerimiz var. Bende 'bu iş bir sefere mahsus olmamalı' dedim ve elimden gelen gayreti göstererek, yavrularımıza, mağdur insanlara yardımcı olmaya çalışıyorum' dedi.

'İYİLİK BULAŞICIDIR'

'Gönülden bir iyilik yaparsanız, bunun arkası gelir' diyen Emine Kavakçı, 'Gerçekten iyilik bulaşıcıdır. Bir hizmet ile başlarsınız, arkasından çok sayıda hizmet kapısı açılır. Gece-gündüz demeden çalışmalarımız sürdürmek zorundayız. İnsan olmanın şartı; insanlara faydalı olmaktır. Elimden geldiği kadarıyla hizmet etmek için çalışacağım. El uzatacağımız çok sayıda mahzun gönlün olduğunu biliyorum. Gönüllere dokunmak için çalışacağım' dedi.

KÖY OKULLARINA KİTAP

Doğu ve Güneydoğu'da bulunan birçok köy okuluna kitap desteğinde bulunan Emine Kavakçı, 'Durumu yerinde olan herkesin, mağdur insanlara el uzatması gerekir. Doğu ve Güneydoğu'da birçok ile gittim. Birçok okula uğradım. Çok mağdur insanlarımız var. El atmalıyız. Gönüllerini kazanmalıyız. Eğitim almalarını sağlamalıyız. Bu güne kadar çok sayıda köy okuluna, imkânlarımız ölçüsünde kitap desteğinde bulundum, bulunmaya da devam edeceğim' dedi.

MELEK ANNE

Yaptığı yardımlardan dolayı çevresinde ki insanlar ve tanıyan herkes tarafından 'Melek anne' diye bilinen Emine Kavakçı, ' Bizim işimiz gönül kırmak değil; kırılan gönülleri yapmaktır. İnsanlar arasında sevgi ve yardım köprüsü oluşturmaktır. Yarınların mutlu dünyası; el uzatılan insanlar sayesinde olacaktır. Birlik ve beraberlik ancak mahzun gönüllerin inşa edilmesiyle sağlanır' dedi.