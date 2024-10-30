İzmir Konak'ta 4 gün önce Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışırken Mertcan C.'nin (23) kullandığı otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitiren fizyoterapist Ahmet Sarıkaya'nın (28) ölümü, başta ailesi olmak üzere tüm taraftar gruplarını yasa boğdu. Koyu bir Karşıyaka Spor taraftarı olan Ahmet Sarıkaya'nın vefatının ardından ezeli rakipleri Göztepe ile Karagümrük taraftar grubu da başsağlığı mesajı yayınladı. Evin tek çocuğu olan Ahmet Sarıkaya'nın ölümü emekli anne Belgin ve baba Selahattin Sarıkaya'yı yasa boğdu.Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde fizyoterapist olarak çalışan Ahmet Sarıkaya, Belgin ve Selahattin Sarıkaya çiftinin tek çocuğuydu. Sarıkaya'nın, kazanın yaşandığı gün arkadaşlarıyla birlikte Alsancak Stadı'nda Karşıyaka'nın 2-0 kazandığı Tokat Belediye Plevnespor maçını izlediği, maç çıkışı arkadaşlarıyla kutlama yaptığı, daha sonra Alsancak'tan Konak'a kadar yürüdüğü öğrenildi.Ahmet Sarıkaya'nın acılı amcası Kadir Sarıkaya, "Yeğenim Ahmet hani derler ya melek gibi bir adamdı. Tam olarak öyleydi. Herkese yardım etmek için canını dişine takardı. Ahmet'in hayatına dokunacağı çok insan, yaşayacağı çok şey vardı. İzmir'de karşıdan karşıya geçerken bir canavar onu hayattan kopardı. Bu işin peşini bırakmayacağız" dedi.Öte yandan başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına sürücü Mertcan C.'nin kazaya karıştığı aracını olaydan bir hafta önce 410 bin liraya satışa çıkardığı ortaya çıktı. Kaza sonrası internetteki ilanın kaldırıldığı görüldü. Mertcan C. mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.