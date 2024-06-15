Melek için yaşıyorum

Kahramanmaraş Afşin'de asrın felaketinden 6 yaşındaki kızı Melek'le birlikte kurtulan ancak depremde eşi ve iki oğlunu kaybeden Hakan Özdemir, bu Babalar Günü'nü de buruk karşıladı. Eşi Sultan, oğulları Hilmi ve 8 aylık Hanifi'nin acısını hâlâ yüreğinde taşıyan baba Özdemir artık yaşam üçgeninde kalarak ağır yaralı olarak enkazdan kurtarılan kızı Melek için yaşadığını söylüyor.'Beni hayata bağlayan tek şey kızım' diyen baba Özdemir "Gölcük depreminde askerdim. 6 yaşında bir kız çocuğunu enkazdan çıkardım. Belki de Rabbim Meleğimi bana o kız çocuğunun hayatını kurtardığım için bağışladı" dedi.