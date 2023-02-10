Melek olan aşkına melek kolyeli veda! “Saçının teline zarar vermekten çekindim…Katlanamam…”

HAYATININ KADINI İÇİN HAYATININ EN ZOR YOLCULUĞUNU YAPTI

Profesyonel Valorant oyuncusu olup, e-sporda "luie" takma adıyla tanınan Gizem Harmankaya'nın erkek arkadaşı Doğukan Öztekin ise depremin ilk dakikalarından itibaren kız arkadaşına ulaşmaya çalıştı. Kabus dolu dakikalarda Ankara'daydı. "Hayatımın kadını" dediği yol arkadaşı için hayatının en zor yolculuğunu yaptı. En ufak bir ses almak için sosyal medyada yardım istedi. "Hayatımın kadını Maraş'ta oturuyor. Ama ondan haber alamıyorum. Oralarda olup bana ulaşabilecek var mı, lütfen aklımı kaybetmek üzereyim" diyerek genç kadının adresini paylaştı.