Melek olan aşkına melek kolyeli veda! “Saçının teline zarar vermekten çekindim…Katlanamam…”

Kahramanmaraş'ta 7.7'lik ilk deprem felaketinin ardından enkaz altında yaralı olarak kurtarılmayı bekledi Turgutlu Belediyesi e-spor oyuncusu Gizem Harmankaya. Ailesiyle birlikte Onikişubat ilçesindeydi. Şazibey Mahallesi'ndeki Ebrar Sitesi'nin K bloğunda yakalandı depreme Harmankaya. Ancak 40 saatlik yaşam mücadelesini kaybetti.
HAYATININ KADINI İÇİN HAYATININ EN ZOR YOLCULUĞUNU YAPTI
Profesyonel Valorant oyuncusu olup, e-sporda "luie" takma adıyla tanınan Gizem Harmankaya'nın erkek arkadaşı Doğukan Öztekin ise depremin ilk dakikalarından itibaren kız arkadaşına ulaşmaya çalıştı. Kabus dolu dakikalarda Ankara'daydı. "Hayatımın kadını" dediği yol arkadaşı için hayatının en zor yolculuğunu yaptı. En ufak bir ses almak için sosyal medyada yardım istedi. "Hayatımın kadını Maraş'ta oturuyor. Ama ondan haber alamıyorum. Oralarda olup bana ulaşabilecek var mı, lütfen aklımı kaybetmek üzereyim" diyerek genç kadının adresini paylaştı.
"SAÇININ TELİNE ZARAR VERMEKTEN ÇEKİNDİM…KATLANAMAM…"
İlerleyen saatlerde herkesi gözyaşlarına boğan ve kız arkadaşının bulunduğu binanın yıkıldığı haberini paylaşıp kendisi de bir kez daha yıkılan Öztekin, "Binasının yıkıldığının haberini aldım. Ben yoldayım. Hiçbir şey yapamıyorum. Lütfen yardımcı olun. Saçının teline zarar vermekten çekindiğim kadına bir şey olmasına katlanamam" dedi.
MELEK OLAN AŞKININ MELEK KOLYESİ
Gizem Harmankaya'nın annesi ve kardeşinin enkazdan çıkarıldığını ancak ablası ve ablasının çocuğundan haber alamadığı bilgisini aktaran Doğukan Öztekin, arama kurtarma çalışmalarının 40. saatinde "katlanamam" dediği, katlanamayacağı haberi aldı.
Melek olan hayatının aşkına aldığı melek figürlü kolyeyi avcunun içine koyarak yaptığı son paylaşımda, "Ondan geriye tek şey hediye aldığım kolye. Bilmiyorum ne diyeceğimi. Bir hedefimiz vardı ama artık bir önemi yok. Hayatıma aldığım ilk ve son kadını 23 yaşımda kendi ellerimle mezara koymak çok zordu. Ne diyeceğimi bilmiyorum. Başımız sağ olsun" dedi. Okuyanları sözün bittiği yere getirdi.SON DAKİKA: Deprem uzmanından dikkat çeken çıkış: "Bunu ilk kez söylüyorum Türkiye duysun…"